特首歡迎人大改變香港選舉 民主派狠批開倒車 勢削選舉認受性

對中國人大改革香港選舉制度，香港特首林鄭月娥表示歡迎，形容是繼《港區國安法》止暴制亂後「再次由全國人大為特區排難解困」，港府會全力配合；不過，民主黨主席羅健熙和學者批評相關改動既罔顧人大早前釋法訂定的程序，更是開倒車，勢將令港人對香港、北京政府和選舉失去信心。

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法律學者陳文敏今早在電台節目批評北京此舉是把人大常委會2004年就香港政制發展需要走五個程序的「五部曲」置於腦後，由北京主導下一步到位，是隨其喜惡套用或忽視《基本法》的表現；他更質疑，北京對香港選舉的改動，是否害怕他們心目中的「愛國者」不能在公平公開的選舉中獲勝而作出？但北京不是說，大部分港人都是愛國的嗎？

他更憂慮，相關改動令人憂慮能否有一個公平的選舉，令選舉變得沒有存在意義，增加議席也只是讓政府心目中的人選進入議會，令港人對選舉變得冷漠，令選舉認受性備受削弱。

此外，民主黨主席羅健熙表示，北京是把香港選舉開倒車，將大大削弱港人對香港、北京政府和選舉制度的信心。

不過，港府表明會全力配合北京修例，特首林鄭月娥昨晚在社交媒體臉書上已表示，歡迎人大審議香港選舉以落實「愛國者治港」方針，她今天在人大會議開幕禮後發表聲明，指鑒於未來十二個月會有多場選舉，立法工作己是刻不容緩，港府定必全力以赴，反映香港社會各界意見，協助全國人大常委會修訂《基本法》有關行政長官產生辦法的附件一及有關立法會產生辦法和表決程序的附件二，並按此修改本地的相關選舉法例，交立法會審議。

她又說，香港近年確實發生了不利「一國兩制」實施的情況，也出現了鼓吹「港獨」、組織抗拒中央管治、甚至勾結外部勢力製造社會動亂的份子；若不及時遏止，反中亂港勢力將通過選舉進入香港的政治體制，損害香港的繁榮穩定，令「一國兩制」岌岌可危。

聲明又說，過去兩年，香港面對前所未有的挑戰，無論是制定實施《香港國安法》，令香港由亂入治；或者完善香港選舉制度，確保「愛國者治港」，均顯示中國對港人的關顧。