台帛將開放旅遊泡泡帛琉總統惠恕仁將訪台宣布

台灣疫情中心指揮官陳時中今天透露，台灣與帛琉都沒有疫情，目前雙方打算採取「綠色信道」方式相互開放旅遊，該中心會同台灣外交部正在和帛琉官方密集討論確認最後的方案，包括入境後是否還需要居家檢疫以及航班班次等。這個消息讓因為疫情幾乎悶壞了的台灣民眾燃起了出國旅遊的希望。

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外傳帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）本月15日將來台灣宣布台灣與帛琉的「旅遊泡泡」相關措施。台灣外交部表示，非常歡迎帛琉總統在「台帛安全旅行圈」啟動後，擇期訪台，向國際宣揚台帛旅遊泡泡，強化兩國邦誼，將在相關規畫完成後，正式宣布。

台灣外交部指出，帛琉總統惠恕仁上任之後，積極推動成立台帛之間的「無菌廊道」（sterile corridor），也就是「台帛旅遊泡泡」或「台帛安全旅行圈」；台灣與帛琉都是防疫極為成功的模範國家，為增進雙邊互動交流及實質關係，台灣相關部會與旅遊業者已經為台帛旅遊泡泡召開了多次協調會議，商討具體可行的方案。

疫情指揮中心官員透露，帛琉當地有關新冠肺炎的採樣、檢驗，都由台灣新光醫院負責，因此，指揮中心清楚掌握當地狀況。既然如此，未來開放旅遊泡泡後，台灣人是否可直接入境帛琉，且返台後是否不用居家檢疫呢？官員說，這是「規畫中可能的方式」。

在帛琉深耕國際醫療的新光醫院副院長洪子仁說，未來台灣、帛琉「旅遊泡泡」傾向「團進團出」，不開放自由行；雙方研議成立旅客驗證中心(TVC)，台灣前往帛琉的旅客出境前，只要到北、中、南七到九家指定大型醫學中心采檢，檢驗結果可直接上傳旅客驗證中心，做為出入境證明，省去往返醫院領報告的時間。至於入境帛琉後，是否還要在機場采驗下呼吸道分泌物(PVR)，或做血清抗體檢驗、或抗原檢測，指揮中心會議將再進一步確認。

曾應帛琉總統惠恕仁邀請前往帛琉商談開放旅遊細節的旅遊業者透露，目前包括飯店、交通都已洽談完成，仍待官方公布正確的對飛日期，以及檢疫、隔離天數等政策細節。

業者透露，；目前規畫團進團出，初期暫定雙方一周飛兩班，由華航執飛，後期每周各飛八班，華航六班、長榮兩班，帛琉太平洋航空則向台灣虎航租飛機和機組人力參與。「消息一直壓着，等帛琉總統來才會宣布」

業界希望四月就能開始執行，但航班換算後每天約只有兩百個座位，商機「看得到、吃不到」，希望未來可規畫更多航班。

另有消息指出，台灣國安單位正在評估兩岸復航的可行性，疫情指揮官陳時中說，「這部分還要慎重考慮」，他說，目前台灣還沒開始注射疫苗，未來，疫苗注射的覆蓋率要達到六成，才會考慮邊境開放等各項措施；至於中國大陸宣布將推出國際旅行健康證明的電子證明，台灣必須先了解各國及組織相關規格，以及如何認證，掌握這兩部分後，才有是否採用的問題。