為了遷就立法會改選香港區議會也要改變選法

為了達到未來立法會選舉新方法萬無一失，必由愛國人士組成，北京向香港選舉制度開刀，料會取消2010年政改方案中讓117名區議員有權選特首的安排，2010年有份力促政改方案通過、加入“超區”議席、落實現時香港立法會選舉模式的前基本法委員會副主任梁愛詩接受商台訪問時，否認2010年在促成上述方案“落過好多力”，又指區議會非政治組織，質疑是否適合存在於選委會。

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梁愛詩7日於在電台節目指，沒想過會發生2019年的“大衝擊”，包括過去三次政改，僅一次獲立法會通過，更覺今是而昨非：“我們亦無全盤的考慮，令區議會選舉中得票百份之五十七的那些人人，能夠有百份之八十五的﹙區議會﹚議席，如果講民意的講，那麼·真系表達到民意了，所以我們要考慮修改了！”

她相信原定押後至今年9月進行的立法會選舉，將因今次改造選委會再推遲，並認為可在今屆立法會會期前完成，在選委會選舉後再進行立法會選舉。

問到在今次改革後民主派是否不能再進入立法會時，梁聲稱改革“不是針對泛民人士”，只是針對損害國家和香港利益的人士，令他們不能參與公職，又稱即使做過損害國家和香港利益的人士，不代表以後都不能參選，反問：“那麼黑社會都有洗底，是不是？”

2010年曾力促立法會通過政改方案的梁愛詩今天聲稱根據基本法，區議會只有“巿政”功能，非“政治組織”，質疑：“那麼還適合不適（選委會），或者就算不是完全排除，是是否數目應該少一點？”她與其他建制代表一樣，指未來可考慮將全部港區政協委員加入選委會，聲稱一些全國性組織如工商聯、婦聯、青聯在港“有廣泛代表性”，相關代表加入選委能確保“愛國者治港”原則。

至於外傳設參選人的資格審查機制，梁愛詩指，有關機制不只審核相關人士參選前是否符合愛國愛港的標準，亦有權審查在任時是否符合資格，指有人質疑選舉主任是否有相關審查的政治能力、不同選舉主任的標準也不一致，故有需要設立更高層次的審查機制。

梁愛詩又解讀全國人大常委會副委員長王晨早前談話，指王晨稱選委會將產生“較大比例”的立法會議員，意味未來立法會中，選委會將如回歸初期般擁有立法會議席，議席數量更會比立法會直選和功能組別多，並將有權提名功能組別和直選組別的參選人。

對於今次改例未有按“政改五步曲”進行，梁愛詩強調全國人大常委會有權修改香港的選舉法，“個權力系不可置疑”，沒有違反《基本法》。不少港人覺得有關“改革”是倒退，梁不認同，強調國際環境越來越複雜，中央是按香港的實際情況推進選舉制度，又指目前最重要保證香港行政、立法、司法的權力不會落在損害香港的人士手上。