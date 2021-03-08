當年港英大紅人範徐麗泰今天被指中國喉舌

雖然規定香港如何落實“一國兩制”的《基本法》中有專章講述“政治體制”，但前全國人大常委、前立法會主席範徐麗泰接受內地傳媒專訪時卻聲稱“一國兩制”中的“兩制”，是指“經濟制度、金融開放的制度”，而不是政治制度，因為香港要改變政治制度，需經全國人大常委會通過或備案才能實施。曾任基本法諮詢委員的民主黨前主席李永達接受《蘋果》查詢時指，“一國兩制”除指兩地經濟制度有所不同，亦指香港會維持資本主義社會下的人權、自由、法治和民主制度，斥範太扭曲歷史。

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範太接受內地傳媒專訪時談及人大審議有關完善本港選舉制度的決定議案時表示，目前香港的趨勢已經偏離《基本法》的原意，因此要回看歷史，回歸“一國兩制”的初心；香港運行的選舉制度不可行，會將香港的繁榮安定付諸流水，形容本港已經“被逼到懸崖邊”。

範太更聲稱一國兩制中的兩制，是指“經濟制度、金融開放的制度”，而非政治制度，因香港要改政治制度，須全國人大常委會通過或備案才可以。

李永達接受查詢時指，根據中共前領導人鄧小平的說法，一國兩制是指內地維持社會主義制度，香港則維持資本主義制度，亦指香港會維持資本主義社會下人權、自由、法治和民主制度，“如果唔系點解基本法45條、68條要寫特首同立法會選舉要邁向普選產生？”若只講經濟制度，當日將中國憲法全部寫入基本法已可，“但我們（起草《基本法》時）並沒有他們全部抄嚟香港。”

曾任基本法諮詢委員的民主黨前主席李永達接受《蘋果》查詢時指，根據中共前領導人鄧小平的說法，“一國兩制”是指內地維持社會主義制度，香港則維持資本主義制度，兩地除經濟制度有所不同，亦指香港會維持資本主義社會下的人權、自由、法治和民主制度，“如果不是，為何《基本法》45條、68條要寫特首同立法會選舉要邁向普選產生？如果純粹系講經濟制度，我哋將中國憲法全部照抄落《基本法》照抄可了！

香港實行“一國兩制”一向被視為兩岸統一的示範，中共已故領導人鄧小平在1979年1月提出“一國兩制”的構想，表示只要台灣“回歸祖國”，中共尊重台灣的現實和現行制度。

81年，中共表示若台灣成為特別行政區，享有高度自治權，並可保留軍隊，中央政府不幹預台灣的地方事務，“台灣現行社會、經濟制度不變，生活方式不變，同外國的經濟、文化關係不變。”中共官方對“一國兩制”的演繹，一直解釋是充份考慮台灣的具體情況，“國家的主體堅持社會主義制度，同時在台灣保持原有的資本主義制度和生活方式長期不變”，並非只談經濟金融制度。

前全國政協委員劉夢熊亦在社交媒體發文，批評範徐麗泰的言論是“胡說八道”、缺乏基本常識：“存在決定意識、經濟基礎決定上層建築是馬克思政治經濟學的ABC”；資本主義經濟制度下，自然構建出資本主義的社會制度而非社會主義的政治制度，這是社會發展客觀規律。

劉斥範太一番言論只是“胡言亂語”，“根本違反中英聯合聲明，違反基本法，違反鄧小平一國兩制初衷！在此歪論盛行、越走越遠的當下，我謹敦促範徐麗泰之流補一課”。