科興疫苗連日出意外接種遞減仍有人為愛國打針

根據政府數字，預約接種科興疫苗的人數由本月 1 日逾 15 萬人，連日遞減至前日（５ 日）約 4900 人，在網上預約接種復必泰疫苗的，則有 6000 人。繼本港昨日出現第二宗懷疑接種疫苗後死亡事件，政府沒再公布預約數字。

廣告 繼續瀏覽後續

7日在官涌接種中心人流明顯疏落，有六旬長者接種科興疫苗後表示，對中國有信心，不擔心近日的死亡事件；亦有七旬翁表示，不信任中國，認為“外國人準確好一點”，會選擇復必泰疫苗。

67 歲的姚先生接種科興疫苗後表示，兩宗接種疫苗後死亡的事件或屬個人健康問題，他說自己向來無病無痛，對此不太擔心，“人輩子打針都不會打不到五、六次，食藥都食都吃不到兩粒，那你說你會有多少問題”。至於為何選擇科興疫苗，他說自己不是專家，不懂判斷，但對國家有信心，“我自己是中國人，我就對中國有信心，就系一句說話”，“篤支針好似只蟻叮一叮，沒問題，放心啦”。

61 歲的黃先生在接種後說，今日疫苗接種中心“冇乜人”，他不用排隊，辦理手續後就能立即接種。他說接種哪款疫苗都可以，“中國嘅更加有信心”，問到原因，他說“中國支援咁多第三世界”，又指接種後沒特別感覺，“手臂郁動自如”。他說，知道復必泰有逾 9 成保護率，而科興則只有約一半，“冇所謂㗎，政府買乜，我哋咪用咩囉”，對有關疫苗的負面消息都不感到擔心。

七旬翁拒選科興：不信中國

75 歲的李先生今日路過中心則指自己並無預約，只是來看看情況，又指自己不會選擇國產的科興疫苗，對早前兩宗死亡事件有保留，“我（年齡）70 幾歲點會去吧命拼”。他又展示隨身攜帶的高血壓藥，說自己有長期病，會謹慎選擇，“股票向下我就唔買，不必像”，“疫苗都系一樣，邊只藥死人我就不打”。

李先生又說，他對比科興及復必泰的疫苗後，認為後者較適合長者，擔心科興針對長者群組的研究不足。他又認為“鬼佬系準確啲”，“英國人做事系本身都唔差，美國人做嘢宜家唔得，將來都會得，中國人做嘢系講得出做唔到”。