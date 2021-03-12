布林肯承諾將邀請台灣參加拜登提議的民主峰會

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3月10日在出席國會眾議院的一場聽證會上表示，將邀請台灣參加由美國籌辦的民主峰會。他指出，台灣是一個“強健的民主”。

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美國國會眾議院外交委員會周三邀請布林肯就“拜登政府外交政策優先事項”出席聽證會。在答覆共和黨籍眾議員金映玉(Kim Young)關於台灣的提問時，布林肯作出了上述表態。期間，金映玉要求拜登政府就是否支持台灣參與世界衛生組織、邀請台灣參加民主峰會及展開美台自貿協定談判等議題表達意見。

金映玉說，數十年來台灣都是美國在全球衛生及安全議題上一個非常珍貴的夥伴，“基於台灣對國際社會做出的許多貢獻及其牢固的民主制度，今日許多人都應該清楚，台灣應該在像是世界衛生組織這樣的地方有一席之地，以便能與全世界分享它的專長。”她還敦促拜登政府推動將台灣包括在即將舉行的民主峰會中，並與台灣展開自由貿易協定談判。她強調，希望在這些議題上能得到布林肯的承諾。

布林肯回答說，“我絕對承諾會做這件事。我和你有共同看法，台灣是一個強健的民主、一個非常強勁的科技力量，也是一個能夠對世界，而不僅僅是對它自己人民做出貢獻的國家。新冠肺炎就是一個很好的例子。”民主峰會是拜登總統在去年競選時期提出的倡議，他當時在《外交事務》期刊上說，將在當選就任後一年內舉行全球民主峰會，以更新自由世界國家的精神及共同目的。他說，這個民主峰會“將把世界民主國家彙聚一堂，強化我們的民主體制，誠實地對抗那些正在倒退的國家並凝聚一個共同的議程。”

布林肯在聽證會上提到，該峰會可能會在年底舉行。他還說，這次會議的作用是將志同道合的盟友聚集在一起，共同審視當前的挑戰，互相學習。台灣駐美代表蕭美琴後向媒體表示，她已多次向拜登政府表達台灣期待參與峰會，並補充說，得到了非常積極的回應。台灣外交部發言人歐江安周四亦稱，感謝布林肯再度公開表達對台灣的堅定支持，以及對台灣民主制度及防疫成果的肯定，台灣將持續與拜登政府密切合作，“無論在維護民主、國際公共衛生挑戰或經貿領域，我們將在台美長期友好的深厚基礎上，進一步強化台美全球夥伴關係。”