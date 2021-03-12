歐盟年度香港報告指“驚人的政治惡化” 斯洛伐克外長：呼籲尊重一國兩制

歐盟駐港澳辦事處星期五發表了歐盟的年度香港報告。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ）通過報告表示，“在2020年，我們目睹了香港政治局勢的驚人惡化。” 斯洛伐克外交部長科爾喬克（Ivan Korčok）當天通過推特稱，“回顧博雷利的聲明，斯洛伐克對中國全國人民代表大會通過的導致香港民主進一步受到侵蝕的步驟表示遺憾。我們呼籲恢復對民主原則的信心和政治多元化，尊重‘一國兩制’原則。”

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報告提及，“歐盟委員會和高級代表今天報告了香港特別行政區的政治和經濟發展情況。向歐洲議會和理事會提交的第23份年度報告涵蓋了2020年的發展情況。”博雷利稱，“在2020年期間，我們目睹了香港令人震驚的政治惡化。北京實施的《國安法》正被用來打擊民主力量，壓制異議和多元化，並侵蝕基本自由。今年1月，數十名民運人士被捕，證實了這一趨勢正在加速。中國正在有意識地破壞‘一國兩制’的原則，違反其國際承諾和香港《基本法》。昨天在北京批準的倒退的選舉改革，是在這條道路上又邁出了一步。”

報告稱，“自治、民主和基本自由受到嚴重侵蝕：報告強調，在過去的一年中，香港高度自治，民主原則以及中國當局至少在2047年之前承諾保護的基本自由受到了進一步的嚴重侵蝕。這種迅速惡化要求質疑中國是否願意按照‘一國兩制’原則和《基本法》履行其對香港人民的國際義務和承諾。”報告稱，“2020年6月30日，中國全國人民代表大會常務委員會對香港實施了《國安法》。《國安法》的內容引起了嚴重的關注，後來發生的事件基本上證明了這一點。《國安法》對香港受保護的權利和自由的行使產生了寒蟬效應，並成為鎮壓反對派的核心，包括逮捕了許多民主活動人士。”

報告說，“媒體、學術界和民間社會進行自我審查的趨勢已經加快。也有人擔心《國安法》的域外效應及其對歐盟公民、公司和利益的潛在直接後果。內地當局加強了對香港事務的監督。人們對司法機關的廉正和公正性仍然抱有很高的信心，但在適用《國安法》的情況下，法官能夠在多大程度上保護權利和自由則不太清楚。”報告稱，“原定於2020年9月6日舉行的立法會選舉被推遲一年，政府以新冠疫情為由。11月，在北京的中國全國人大常委會作出決定後，香港當局驅逐了4名民主派議員，進一步破壞了香港的高度自治和民主制衡。”

報告稱，“年度報告強調了歐盟與香港之間相互交織的利益和聯繫。除了強大而深厚的人與人之間的聯繫，香港還擁有約1560家歐洲公司和1630億歐元的歐洲投資。即使在全球流行病充滿挑戰的背景下，2020年的雙邊貿易總額也超過274億歐元，使香港成為2020年歐盟在亞洲的第12大貿易夥伴。超過60%的與中國相關的外國直接投資都要經過香港。《國安法》的實施和香港局勢的惡化，2020年，對營商環境產生了負面影響。”

報告稱，“今天通過的年度報告沒有涵蓋香港2021年的政治和經濟發展。這些事態發展包括：參與2020年7月民主派初選的人士於1月6日被大規模逮捕並隨後被起訴，以及中國全國人民代表大會於3月11日決定對香港的選舉制度進行修改，這一決定將對香港的民主問責和政治多元化產生重大影響。”