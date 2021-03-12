英外相：修改香港選舉制度中方違反自身承諾 歐盟：將考慮採取更多措施

中華人民共和國第十三屆全國人大四次會議3月11日以2895票贊成、0票反對、1票棄權表決通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》(簡稱“決定”）。對此，美國、英國、澳大利亞等國政府及歐盟等國際社會力量相繼作出回應。

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英國外交大臣拉布（Dominic Raab）周四通過聲明表示，“這是北京違背中國自身承諾，掏空香港民主辯論空間的最新舉措。”他說，“這只會進一步削弱人們對中國作為國際社會主要成員，履行其國際責任和法律義務的信心和信任。”此外， 歐盟外交與安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利（Josep Borrell ）亦發表聲明稱，“中華人民共和國全國人民代表大會今天通過了一項對香港的民主問責和政治多元化將有重大影響的決定。”

博雷利說，“該決定將導致香港的權力和影響力集中在香港選舉委員會，而香港選舉委員會不是一個由民主選擇產生的機構。該決定會導致香港立法會內直選代表的比例減少。此外，亦會削弱港人合法地得到代表和直接影響立法會決定的能力。這些變化與《中華人民共和國香港特別行政區基本法》第四十五條和第六十八條關於通過普選提高民主代表性的承諾背道而馳，普選是行政長官和立法會選舉的最終目標。”

博雷利表示，“歐洲聯盟感到遺憾的是，作為香港特性和繁榮的核心的基本自由、民主原則和政治多元化正受到政府越來越大的壓力。這些自由本應受到保護，至少到2047年為止。這些自由已在中英政府在聯合國登記的《中英聯合聲明》中達成協議，並經全國人民代表大會納入《中華人民共和國香港特別行政區基本法》。”他指出，“因此，今天的決定是對‘一國兩制’原則的又一次違背，也再一次違反了中國的國際承諾和《中華人民共和國香港特別行政區基本法》。”

博雷利強調，“歐洲聯盟呼籲中國和香港政府恢復對香港民主進程的信心，停止迫害推廣民主價值觀的人。在2021年2月22日的歐盟外交理事會上，歐盟外長們同意在2020年7月通過的初步應對方案之外，再制定一套短期和長期行動。鑒於這一最新決定，歐盟將考慮採取更多措施，並作為歐盟與中國整體關係的一部分將更加關注香港局勢。”