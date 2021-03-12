馬英九：“一國兩制”正式進入歷史、宣告死亡

中國全國人大3月11日以2895票贊成、1票棄權、0票反對的表決通過修改香港選舉制度。對此，台灣前總統馬英九12日向媒體表示，“這使‘一國兩制’的構想正式進入歷史、宣告死亡”。中國國民黨主席江啟臣亦呼籲北京，確保香港的自由與民主化，才能得到港人的民心。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社報導，馬英九周五與前副總統吳敦義、江啟臣等人到台北國父紀念館參加孫中山逝世96周年紀念活動，面對香港選舉制度遭到修改，馬英九說，這讓前中國大陸領導人鄧小平在1984年提出“一國兩制”的構想，正式走入歷史，換句話說是宣告它的死亡，對此感到非常遺憾。

江啟臣在受訪時同樣對北京的做法表示遺憾。他再次呼籲北京當局，確保香港的自由與民主化，“才能得到香港的民心”。同樣就這一話題，台灣陸委會發言人邱垂正周四回應指，“中共推行愛國者治港，其實是中國共產黨直接治港，也就是所謂的‘愛黨者治港’。”他呼籲相關各方停止蠻橫打壓香港民主自由，致力於維護香港的高度自治，兌現對港人的承諾。

另就美國印太司令部司令戴維森（Philips Davidson）周二參與國會聽證會時指，中國大陸可能會在未來6年內入侵台灣一事，對此，台灣國防部長邱國正周五在受訪時表示，“大家對國軍一定要有信心，國軍建軍備戰有一定作業程序，包括蒐集研判敵情、敵可能行動，也會按部就班應處”。邱國正稱，“我們的建軍備戰都有所依據的，包含敵情、敵可能行動，我們都會作適度調整，而且加快速度。”他還指出，也期望不要造成台灣民眾不安。