七國集團及歐盟就香港選舉改變的聯合聲明

美國、英國、法國、德國、日本、意大利和加拿大七國集團（G7）成員國外交部長及歐盟外交與安全政策高級代表3月12日發表聯合聲明，對中國政府修改香港選舉法表示嚴重關切。聲明指，北京修改香港選舉法的決定“強烈顯示中國大陸當局執意要消滅香港的異議聲音與觀點”。七國集團外長及歐盟外交與安全政策高級代表一致呼籲中方尊重香港的自由與自治，並停止鎮壓香港民主派活動人士。

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聲明寫道，“我們---加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國和美國七國集團外長與歐洲聯盟高級代表一致對中國當局從根本上侵蝕香港選舉制度民主因素的決定表示嚴重關注。這種決定強烈顯示中國大陸當局執意要消滅香港的異議聲音與觀點。”

聲明稱，“全國人民代表大會通過的修改方案，加上對支持民主的活動人士和政界人士的大逮捕，破壞香港‘一國兩制’原則下的高度自治。該方案還將窒息政治多元化，背離《基本法》所規定的朝着普選方向邁進的目標。此外，這些改變將減少言論自由，而這是《中英聯合聲明》中所保障的一項權利。”

聲明指出，“應當相信香港人民為了香港的最佳利益而投下他們的選票。對不同的看法加以討論，而不是將其噤聲，是確保香港穩定與繁榮的方式。”

七國集團外長及歐盟外交與安全政策高級代表表示，“我們呼籲中國依據《中英聯合聲明》以及其它法律義務行事，並尊重《基本法》中所規定的香港基本權利和自由。我們還呼籲中國和香港當局恢復對香港政治機制的信心並停止無理壓制那些推動民主價值觀並捍衛權利與自由的人。”