澳新外長聯合聲明：與七國集團一樣，嚴重關切修改香港選制

澳大利亞外交部長佩恩（Marise Payne）與新西蘭外交部長納納亞•馬胡塔（Nanaia Mahuta）3月13日發表聯合聲明表示，澳新兩國與七國集團（G7）夥伴一樣，嚴重關切中國人大對香港選舉體制的修改。

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聲明寫道，“澳大利亞和新西蘭政府與七國集團的外長一樣，對（中國）全國人民代表大會於3月11日通過的對香港選舉制度的修改，進一步損害了中國根據《中英聯合聲明》保障香港直至2047年的權利和自由，以及高度自治，深表關切。鑒於香港作為金融，貿易和我們海外社區的重要樞紐，澳大利亞和新西蘭一直希望香港取得成功。這取決於香港繼續享有高度自治並尊重法治。”

聲明稱，“這些改變與香港行政長官由普選產生的最終目標背道而馳，削弱了香港的民主制度，也侵蝕了言論和結社自由：這些都是《基本法》規定的。這是進一步破壞香港自治的重要一步。我們敦促香港和中國當局履行承諾，讓香港市民有真正的渠道參與管治，並保障立法會作為表達不同意見和監察政府的場所的角色。”

此前，美國、英國、法國、德國、日本、意大利和加拿大七國集團（G7）成員國外長及歐盟外交與安全政策高級代表12日發表聯合聲明，對中國政府修改香港選舉法表示嚴重關切。聲明稱，北京修改香港選舉法的決定“強烈顯示中國大陸當局執意要消滅香港的異議聲音與觀點”。七國集團外長及歐盟外交與安全政策高級代表一致呼籲，中方尊重香港的自由與自治，並停止鎮壓香港民主派活動人士。