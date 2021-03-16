中國籲法國會取消組團訪台 蘇貞昌批讓全世界看不起

中國駐法國大使盧沙野要求法國參議院友台小組主席李察，取消他正在籌組的法國國會台灣訪問團。台灣行政院長蘇貞昌今天痛批，中國連這都要阻擋，會讓全世界看不起；台灣外交部長吳釗燮也強烈譴責，認為中國超出了所有文明國家的作法。

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法國媒體今天報導，盧沙野在給李察的信函中說，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部份，友台小組訪台團不僅將破壞原則，更會向台獨勢力送出錯誤訊息。強調法國國會不應與台灣進行任何形式的官方接觸。

對此，台灣行政院長蘇貞昌今天在立法院受訪時說，台灣防疫成功，各國引為典範，也都想來借鏡。他說：「法國友台小組想要來借鏡交流，這是很好的事，健康沒有國界，防疫的智慧經驗，大家一起交流分享，是很重要的。沒想到中國連這樣也要阻擋，會讓全世界更看不起，同時也會讓全世界更認為，中國是以政治無限上綱，這樣對全世界防疫破口，也都不好。」

台灣外交部長吳釗燮也火力全開，強烈批判。他說：「對法國友台小組主席施壓，要求他不能來台這件事，我想這已經超出了一般文明國家的思考，對中國駐法國大使的行為，我們給予嚴厲的譴責。在疫情告一段落之後，可能會有很多國際友人到台灣來訪問，我們都表達歡迎之意。」

台灣外交部則表示，中國政府無所不用其極打壓台灣及台灣的國際友人，只會引起台灣人民對中國更深反感。在過去幾年兩岸關係背向而行，中國外交部門的戰狼行徑，是最重要的原因。

台灣外交部說，駐法國代表吳志中接受媒體訪問時已明確表達，台灣是主權獨立國家，有權利與各國國會議員交往。此外，台法國會互訪慣例行之有年，中方無權置喙，對李察主席在防疫無虞下率團訪問台灣的規畫，台灣熱烈歡迎。

台灣外交部並強調，中國政府及其外交人員公然施壓其他主權國家的民意代表，企圖干預並威脅恐嚇，這種戰狼外交的作為相信無法被文明法治國家所接受，也應遭到國際輿論的譴責。台灣呼籲國際社會，正視中國政府的野蠻行徑及打壓台灣的意圖，並發揮道德勇氣，抗拒中方不當干預。