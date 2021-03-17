港大發現價廉抗麻瘋藥物可預防武肺及減輕其炎症

香港大學聯同美國和丹麥等地機構研究發現，抗麻風藥物氯法齊明（clofazimine）有效減少武漢肺炎病毒及減輕病毒引發的炎症；若加入另一治療武肺的藥物瑞德西韋一起使用，效果更為顯著。有關發現現時只在動物身上進行，現亘申請進行臨床研究，研究團隊期望日後可用新藥作為前往高危地方前或接觸病毒後的預防藥物。

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根據這個已在昨(16日)天刊登於國際科研雜誌《自然》的研究，抗麻風藥物氯法齊明可阻止武漢肺炎病毒進入細胞並破壞病毒複製，顯著減少肺部損傷，且能預防病毒引起的「細胞因子風暴」。實驗顯示，用上氯法齊明的金黃敘利亞倉鼠，經攻毒實驗後，其呼吸道的病毒較只使用安慰劑的倉鼠少約六成七，即具預防作用；當倉鼠被攻毒後，再連續三日服用氯法齊明，其肺部病毒量亦大降一相若；當倉鼠綜合使用正常劑量的氯法齊明和一成劑量的武肺藥物「瑞德西韋」，倉鼠肺部病毒量更可大減99%以上。帶領研究的港大微生物學系講座教授袁國勇在電台節目中指出，這療法可發揮較大功效。

研究的共同第一作者、港大微生物學系臨床助理教授陳福和向《明報》表示，實驗顯示，倉鼠在接觸病毒前或後，使用氯法齊明都有保護作用，反映此藥既可治療武肺病毒，亦有望成為預防藥物，日後或可在前往高危地方前，或接觸病毒後使用此藥預防感染。

研究又顯示，氯法齊明能有效抑制其他人類致病性冠狀病毒，包括沙士(中國稱非典型肺炎)及中東呼吸系統綜合症的病毒複製。

研究團隊指出，由於氯法齊明可以口服及安全，且較瑞德西韋更為廉價及易於製造，相信可以紓緩瑞德西韋供應緊張的情況，甚或有助控制病毒傳播及減輕醫療負擔。

袁國勇今早在電台節目形容，今次動物研究結果令人振奮，但若要在武肺病人身上使用，仍需通過兩至三期臨床測試。他又說，團隊現正改良藥物，希望可以令腸道更易吸收，以減少現時有四成使用雞尾酒療法或瑞德西韋的患者出現腹瀉的現象。