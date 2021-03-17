港學術自由降至D級　與烏干達同分 低過俄羅斯

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除高教外，國安法的壓力已漫延至中小學，當中，今年9月實施的通識教育科課程指引，更被指是愛國教育，中學校長會榮譽總幹事黃謂儒日前在網上撰文批駁，指教育局的相關改革未經充分諮詢，而突如其來及無根據的指責，對全港高中通識科教師亦有欠公道；他亦質疑為何當局日後只讓通識科學生到中國考察。教育局之前批評教導學生具批判思維的通識科已異化，需要「優化」。

總部設在德國首都柏林的非牟利智庫「全球公共政策研究所」本月11日公布全球學術自由指數（Academic Freedom Index）及評級，以1分為滿分，按研究及教學自由、學術交流自由、校方自主、校園完善度，以及學術和文化表達自由等五個指標來評分，當中，香港只取得0.348分，是過去五年倒退至少0.15分的六個國家或地區之一，得分甚至低過俄羅斯(0.374分)、越南(0.377分)及柬埔寨(0.381分)，只是與烏干達取得同分。報告作者指出，香港去年實施國安法，令高教界的壓力大增。

眾多亞洲國家或地區中，台灣和南韓均獲評為A級，而日本及新加坡則分別取得B級和C級。

至於取得最高分的A級國家均在歐洲區，分別是同樣取得0.97分的比利時和拉脫維亞；亞軍是意大利(0.969分)，季軍是同樣取得0.966分的奧地利、德國及斯洛伐克；而英美法雖一樣位列A級，但評分只是分別取得0.915分、0.901及0.881分。

學術最不自由的地方是北韓，評分只有0.011；尾二的是土庫曼斯坦，而中國則位於E級國家的中游，有0.082分。