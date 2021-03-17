防中國疫苗外交台灣出錢牽線助巴拉圭向美洽購200萬劑疫苗

台灣在南美洲唯一友邦巴拉圭疫情緊急，正透過管道向中國洽購疫苗，中國希望藉此提升中巴關係，引起外交轉向的疑慮。台灣外交部長吳釗燮昨晚與巴拉圭外長阿瑟維多（Euclides Acevedo）透過電話緊急聯繫；外交部官員今早也在立法院證實，台灣「出錢並牽線」協助巴拉圭取得疫苗。

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巴拉圭全國人口700萬，超過18萬人感染新冠肺炎，死亡3456人，民怨沸騰，首都發生示威遊行和暴力衝突，民眾要求總統阿部鐸下台。巴拉圭希望參加COVAX全球疫苗分配計畫，但按人口數預計只能在第一輪分配中到3萬6千劑，在這關鍵時刻，中國和俄羅斯的疫苗則大量運抵南美大陸。

日前巴國外長阿瑟維多曾公開表示，巴國一直尋求透過第三國獲得中國疫苗的可能性，希望中巴關係除疫苗外，可在經濟和文化方面着手，巴國會以務實願景與任何國家合作。

過沒多久，智利取得了中國800萬劑科興疫苗，並捐贈了兩萬劑科興疫苗給巴拉圭。接着阿拉伯聯合大公國也送給巴拉圭3000劑中國國藥集團的疫苗。

這些發展，導致美國國務卿布林肯14日特地和巴拉圭總統阿部鐸通電話，敦促巴拉圭要與台灣等民主夥伴共同合作，對抗新冠疫情。

昨晚台灣外交部長吳釗燮與阿瑟維多通電話後對外表示，基於台巴友好邦誼，台灣將持續與巴拉圭攜手合作，共同對抗疫情帶來的挑戰。他說，阿瑟維多肯定雙邊合作計畫成果，對台灣提供的各項防疫物資，以及目前正居間協助巴國洽購及取得疫苗，表達誠摯感謝。

今天有媒體報導，台灣預計將200萬劑AZ疫苗「轉讓」給友邦巴拉圭救急，預計15至20日後運抵巴拉圭。台灣外交部拉丁美洲及加勒比海司司長俞大㵢公開澄清說，不是「轉讓」疫苗，但巴拉圭面臨疫苗危機，身為重要友邦，台灣幫助他「牽線買疫苗」，也「同意出錢給巴拉圭買」。

俞大㵢說，台灣與巴拉圭有個5年合作計畫，巴國國會已經同意挪用這個計畫的錢來買疫苗。據了解，巴國國會同意，將從台灣給與巴拉圭的2900萬美元「社會住房無償基金」中挪用1,200萬美元向美國購買200萬劑AZ疫苗。