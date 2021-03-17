香港最新失業率升至7.2% 十七年新高 月入中位數亦下降7.6%

武漢肺炎對經濟打擊未減，香港去年12月至今年2月的失業率進一步上升零點二個百分點至7.2%，就業不足率亦升至4%，兩者均是十七年新高，令失業和就業不足人數累增至36.62萬人。勞工及福利局局長羅致光表示，相關情況已因疫情改善而趨向穩定，但不同學者均估計，失業率仍有機會上升，未來數月可能升至7.5%。

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隨着勞動市場疲弱，香港家庭月入中位數亦有所下降。統計處公布，去年11月至今年1月的家庭月入中位數進一步下跌至2.57萬港元(下同，2780歐元)，較前一年同期減少2100元，跌幅為7.6%。人力資源顧問周綺萍表示，絕大部分行業的招聘意欲仍然偏低，即使疫情放緩而讓經濟恢復，勞動市場仍會滯後一至兩季，而失業者縱使獲聘，降薪亦難以避免，下調幅度可達一、兩成。

按行業分類，大多數行業的失業情況惡化，升幅最顯着是藝術、娛樂及康樂活動業，增2.5個百分點至12.9%，就業不足率亦升至11.9%，是疫下新高；零售、住宿及膳食服務業與消費及旅遊相關行業的失業率雖仍然高企於11.1%，但已較前略為改善。

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才認為，失業率上升主要與政府的保就業計畫完結，令部分食肆或零售店鋪資金不足結業有關。他估計，失業率有機會再上升，但相信升幅不會大。

中文大學商學院高級講師李兆波亦相信失業率未見頂，預計未來數月有可能升至7.5%，因為疫情仍未穩定，接種疫苗人數不多，以至消費券對市場影響輕微，均會令經濟活動復蘇受限。他重申，「通關」才可恢復與毗鄰地區的經濟活動，屆時才可令失業率顯着改善。