李明哲被拘4周年 李妻呼籲保障通訊權、公布釋放日期

台灣非政府組織工作者李明哲在中國大陸因“顛覆罪”被判刑5年，3月19日是其失去自由4周年。李明哲的妻子李凈瑜當天與台灣民間團體呼籲，中國政府應保障李明哲的通訊權，並應對外公布釋放日期。

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據中央社報導，國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎、李明哲的妻子李凈瑜、台灣人權促進會秘書長施逸翔、時代力量立委邱顯智、無黨籍立委林昶佐等人周五召開“李明哲被捕4周年記者會，訴求通訊權及釋放日期”記者會，作出上述要求。

邱伊翎說，李明哲被關押在中國的時間長達4年，然而自去年新冠肺炎疫情以來，不僅李凈瑜無法前往赤山監獄探望丈夫，李明哲也無法與外界聯繫。邱伊翎呼籲，中國政府應保障李明哲的通訊權，允許通信及撥打親情電話，並保障其健康權，並希望大家能繼續寫信到赤山監獄，表達對李明哲的支持。

李明哲的妻子李凈瑜在發言中感謝台灣人民4年來的陪伴及寫信，並指但李明哲都收不到，疫情後李明哲的處境更與世隔絕。李凈瑜說，能理解疫情下無法探監，但中國趕盡殺絕，連基本的通信、通電話都不允許，無法探監以來，她只收過一封信。

李凈瑜說，“不能去探監我可以理解，但最少讓李明哲跟我說說話，透過他的聲音、頻率、他告訴我一句‘我很好’，我也能知道他是不是真的好……”李凈瑜還希望依據中國法律表達3點訴求，包括李明哲服刑超過1/2，已達假釋門檻，另期望能與李明哲通電話，以及允許李明哲與外界正常通訊。

邱顯智強調，依據《中華人民共和國監獄法》第47條和第48條的規定，服刑期間可與他人通信也可會見親屬；湖南赤山監獄的“親情電話系統”早已開通運行，李明哲與外界通訊的權利，不應被違法剝奪。

台灣民間司法改革基金會倡議部副主任張馳表示，按照中國的法律，法院應把判決書交給當事人及當事人的近親屬，但這些都沒有做到，違反正當法律程序。他提出，而且按照中國法律推算，李明哲應在明年4月14日左右服刑完畢。