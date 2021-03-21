日美防長：台灣有事日美將緊密合作

據共同社等日本媒體透露，20日獲悉，在日本防衛相岸信夫與美國國防部長奧斯汀16日舉行的日美防長會談中，雙方對由於美中之間緊張加劇的台灣海峽可能發生不測事態表達了共同關切，並表示台灣有事時日美將緊密合作。

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日美兩國政府3月16日在東京都內召開了外交和防務閣僚出席的安全保障磋商委員會（2+2）會議。美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀，日本外相茂木敏充、防衛相岸信夫出席安全保障磋商委員會（2+2）會議。會後發表了聯合文件。

美日“2+2”會談表達了對台海情勢的關切，並在聯合聲明中強調“台灣海峽和平穩定的重要性。”

茂木敏充指出：“我們也確認了台灣海峽和平穩定的重要性。”岸信夫也提及相同的觀點。

據說在兩防長的會談中，雙方共同擔心，在中美關係的緊張度不斷升高的情況下，台灣海峽很可能發生突發事件，並表示在台灣海峽有事時，日美雙方將緊密合作加以對應。

共同社指出：採取希望大陸與台灣通過對話和平解決兩岸關係的日本，將台灣有事作為議題明確提出還屬異例。

日美有關台灣問題的具體對策是今後的課題。中國在台灣海峽壓倒性的軍事力量的增強使日美兩國抱有危機意識。

最近，日本防衛省智庫“防衛研究所”彙總的有關去年日本周邊安全環境考察的年度報告《東亞戰略概觀2021》概要部分內容曝光。其中針對中國在沿海地區部署陸基反艦彈道導彈的現狀分析稱，“切實提升了”防止美國航母接近西太平洋的“反介入/區域拒止（A2/AD）”能力。

報告還提及了被中國定位為不可讓步“核心利益”的香港和台灣問題，稱“強制推行取締反政府活動的香港維護國家安全法，加強對台灣的軍事壓力”。