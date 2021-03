香港/司法

終審法院非常任法官包致金稱目前情況不須離任

香港終審法院首席法官李國能(右二)和常任法官包致金(左)、烈顯倫(左二)、沈澄(右)在終審法院大樓內合照。日期不詳。 網絡DR

作者: 香港特約記者 甄樹基 6 分鐘

根據明報報道,英國最高法院院長韋彥德(Lord Reed)日前表明,若港司法獨立遭削弱、或香港情況令他們無法再憑良心服務,便不會來港或提名其他人來港出任非常任法官。終審法院非常任法官包致金昨形容有關爭議的出現“不幸”,他個人無意離任,“既然我無意離開,你亦可以估計,我不認為其他人應這樣做(I don’t think anybody else should do so either)”。