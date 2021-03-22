終審法院非常任法官包致金稱目前情況不須離任

根據明報報道，英國最高法院院長韋彥德（Lord Reed）日前表明，若港司法獨立遭削弱、或香港情況令他們無法再憑良心服務，便不會來港或提名其他人來港出任非常任法官。終審法院非常任法官包致金昨形容有關爭議的出現“不幸”，他個人無意離任，“既然我無意離開，你亦可以估計，我不認為其他人應這樣做（I don’t think anybody else should do so either）”。

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包致金昨接種疫苗後見記者，被問到是否認為英國法官應留在終院，他稱這涉及政治爭議，法官不應捲入，他個人無意離任，亦不認為其他人應這樣做。會否憂慮日後出現此情況？包致金形容這爭議的出現是“不幸”，他雖不樂見，但對此不感恐懼，強調對司法機構很有信心。

當被問到會否有朝一日會到達臨界點、未能再按良心擔任法官，包致金僅稱，理論上這臨界點在世界各地都存在，但不認為香港會到這地步。他亦不認為港人普遍對法庭失去信心；若有人對法院不信任，他只能儘力做好自己工作、令大家信任法庭。包致金說，過往認為傳媒是法治的捍衛者，但現時認為傳媒是法治的一部分，不但有助維持法治，自由媒體的存在亦彰顯法治存在。

特首林鄭月娥等人早前稱，香港並無“三權分立”（separation of powers），包致金錶示，過往大家討論三權分立時，定義上未必有共識，結果雙方以不同準則各說各話。他不認為香港的權力分立不足夠，稱法院、立法及行政亦是各司其職。

包致金21日於鴨脷洲體育館接種“復必泰”疫苗，他接種後稱感覺良好，亦相信疫苗接種的功效，“沒有什麼是無副作用的，舉例我來這裡，都有可能遇上車禍”。他稱接種疫苗不止為自己，亦是為了家人、社區，“即使他們說我100%可能會因不良反應而死，我仍會接種疫苗，因為不良反應不會影響他人、尤其不會影響我的孫兒，但新冠病毒卻會”。

被問到為何選擇復必泰而非科興，包致金稱前者有更多數據，但若只能選擇科興，他亦樂意接種。