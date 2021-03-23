滙豐銀行被爆料將裁員600人

根據蘋果日報報道，滙豐銀行在香港有新一輪裁員行動，罕有地在金融海嘯後監管環境嚴苛下，負責把關的合規部門當災，單是EIR（External Investigative Reporting）部門將會大削5成至6成人手，保守估計至少有逾100人受影響。而一半合規部職能將移師廣州以減省成本。

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據不願具名的知情人士指，銀行今早透過視像召開員工大會，有逾600名員工參與，主要是合規部門職員。會上管理層提到為減省成本及維持可持續的合規成本，將會展開裁員行動，單是EIR部門就要裁減5成至6成員工，暫未知今輪所涉總人數，惟香港及新加坡合規部將會是重災區。

所謂合規（Compliance），是指機構員工採取措施，確保其商業行為遵守當地及國際法律、法規，減少出錯機會，避免監管機構直接執法、罰款的風險控制手段。該知情人士有份出席員工大會，表示銀行尚未公布裁員名單和詳情，亦無公布裁員準則，只是着同事“be patient（有耐心）”，及屆時會按既定程序作出賠償。對於會否有內部調職的可能，管理層解釋內部有空缺，鼓勵同事自行申請，惟亦明言未必足以吸納全數被裁員工。

EIR屬金融犯罪危險防範部門（Financial Crime Threat Mitigation）下專責反洗黑錢的調查。他表示，3年前員工規模達500人，現時已進一步縮減至現時200人。

對於銀行早前削減花紅後再預告裁員，上述人士感到驚訝，“因為銀行會將部門migrate去廣州，只會留下4至5成的駐港員工”，“其實而家系唔夠人，我們同事做到筋疲力盡，現在（銀行）方案卻是移師大陸減省成本，都系無可厚非，無被裁同事將會負責監察廣州同事調查報告的質素”。

他指今次消息來得突然，相當影響團隊士氣，另有員工指，公司未正式派大信封，相信是業務調遷至廣州需時，而且當地仍要招聘人手。

據了解，滙豐未能盡裁合規部員工，原因是仍須向本港監管機構金管局問責。有不願具名業界人士分析，是次滙豐是將部份較“paper work”的工序北移，主要資料整合等為主，決策層則仍留在香港。

滙豐近年持續加大大灣區投資，並視其為未來主要增長動力來源。事實上，滙豐剛於上月宣布新成立粵港澳大灣區業務部，3月正式上任的工商金融中小企業主管陳慶耀，將會兼任該部門總經理，而新成立的大灣區業務部將設於廣東。

而滙豐亞太區行政總裁王冬勝本月初出席全國兩會期間，亦曾向內地媒體明言，計畫在未來5年內招聘逾5000位財富管理人才，其中會在內地增聘3,000位財富規畫顧問，拓展財富業務。惟他未有提及連香港合規部亦會有工序北移。

去年初，滙控釐訂2022年底前全球裁員3.5萬人的計畫（占當時人手約15%），行政總裁祈耀年2月底表示進展良好，未有需要更新裁員指標，只微調3年計畫的核心支出基礎，由控制在不逾310億美元目標，進一步壓至300億美元。而管理層多次指出香港不是主要裁員業務區域。

截至去年底，滙豐香港員工約2.9萬人，當中恆生佔7925人。