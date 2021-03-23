當年摔倒被“押送”北京治療鄭若驊今大讚中國“完善”

律政司司長鄭若驊本月初曾在接受彭博訪問時指，北京出手“完善”香港選舉制度令香港政制發展“後退一步（taking a step back）”，她本月中曾指有關說法只是按照記者用語，並認為即使是對方說的“後退”、自己也認為是“好事”後，今天於中共喉舌《文滙報》專訪“洗底”，大讚中央出手“完善”制度，對律政司工作“有幫助”；對於有人反對人大“閹割”香港選舉，鄭指律政司人員作為“治港者”之一，除要愛國，亦要“do the right thing，該如何做就如何做”，明言不會因為有人不開心、不喜歡就“放下”專業及對法律的忠誠。

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文匯報刊登鄭若驊的訪問，她指，提出不同意見不等於“反中亂港”，聲稱只要“愛國愛港”，符合擁護《基本法》、效忠香港特區等要求的人，未來仍可參政，聲稱民主派不會因此失去參政空間，“除非他說的『民主』是反中亂港。”

她稱，全國人大常委會完成對基本法附件一及二的修改後，政制及內地事務局就會提出相關措施，律政司亦將起草相關修例，預計需要修訂的法例超過20條。她指，律政司不僅會安排法律草擬科參與相關工作，亦會邀請熟悉選舉制度、《基本法》和其他各個法律領域的律師提供法律諮詢，她會統籌參與相關的工作，相關人員現已就要修改的框架開始思考，希望儘快、更加有效配合未來修法工作。

被指損害香港自治而遭美國制裁的鄭若驊訪問中也批評美國政府“雙重標準、玩弄政治技倆”，形容對中央及港府官員實施的所謂“制裁”是“非常不公平、不合法、不合理”，做法有違國際慣例及國際法的基本準則。她又指，“完善”選舉制度是國家行使主權的體現，“沒有一個民主選舉制度能夠符合所有人的要求，即使是英國和美國的選舉制度亦不一樣。”