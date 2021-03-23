美國駐港總領館經消毒後22日重新開放

美國駐港總領事館上周一（15日）兩名職員確病毒後，隨即停止領事館運作以作消毒、清潔，直至22日才重新開放。

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有前來美領處理簽證申請的學生告訴蘋果日報，職員在內有佩戴手套，相信領事館內已做好清潔，“起碼放心少少，有消毒”。

今早來到美領門外，陸續有職員及已預約處理簽證等事宜的市民來到領事館。美領保安人員駐守門外，並會檢查市民是否已做預約等，而美領職員婉拒接受訪問。

中四陳同學準備下月到美國升學，原本上周二預約處理學生簽的事宜，最終要改至今日才能處理。他表示，已預足時間處理，所以即使遲處理簽證，也沒有影響他的升學。他提到，知悉兩名職員確診，坦言會感擔心，惟相信美領內已做好清潔，而領事館內職員有佩戴手套，“起碼放心少少，有消毒。”他續說，回家後會先洗澡，確保衞生清潔。

政府早前放寬疫苗優先接種群組，在香港以外求學、年滿16歲的學生也合乎資格接種疫苗，年滿16歲的他應合乎相關資格。他表示，沒有足夠時間接種兩劑疫苗，即使有時間，不會考慮接種，因擔心接種後會岀現副作用等。

美國駐港總領事館日前於新聞稿交代將於22日重開，提及領事館內已徹底消毒及清潔，並稱與衞生防護中心商議後，才決定在今日恢復處理簽證申請等服務。至於確診職員工作的辦公室則會按衞生防護中心的指引繼續停用，直至停用14日的日期屆滿。美國駐港領事館在文中強調，一直遵守特區政府的抗疫措施，所有領事館職員經病毒檢測後，均為陰性結果。

中聯辦控制的網媒“點新聞”、中共喉舌等日前刊出報道，指控美領確診職員以外交豁免權為由，拒絕接受隔離安排，工聯會等建制派政黨紛紛引用該報道，並以示威等方式聲討美領館。美領館終在Facebook發文批評報道岀錯，並不點名斥有中央政府控制的傳媒正就此進行“散發虛假消息（disinformation campaign）”