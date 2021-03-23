23名美國國會共和黨眾議員敦促政府與台灣正式進行自貿協定（FTA）談判

23名美國國會共和黨眾議員周二（3月23日）致信給總統喬·拜登，敦促開始美國與台灣的正式自由貿易協定（FTA）的談判。該信由密歇根州的共和黨眾議員麗莎·麥克萊恩（Lisa McClain）起草提出。

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在這封信中，23名眾議員要求拜登政府在《美台貿易與投資框架協議》下，推進並最終提交參議院批准與台灣的正式自由貿易協定。起草人麗莎·麥克萊恩（Lisa McClain）向美國媒體表示：美國與台灣的自由貿易協定不僅會給製造業和農業帶來新機會，也會讓台灣減少對共產黨中國的依賴；還可向盟友表明，美國致力於與印太地區的夥伴合作，對抗中共日益增長的影響力和領土擴張。

麥克萊恩指出，自1979年《台灣關係法》通過以來，台灣一直是美國反對中國在東南亞擴張影響力和軍事力量的堅定盟友；與台灣簽訂正式的自由貿易協定，將為雙方帶來巨大的經濟利益。過去幾十年來，台灣經濟增長一直依賴中國的投資，而中共利用經濟投資來擴大其影響力。與台灣簽訂自由貿易協定，將使美國開始反擊中共在印太地區的經濟影響力。

麥克萊恩表示，台灣最大的半導體製造公司宣布在美國生產投資，除了會在美國創造數以千計的高薪中產階級就業機會，同時也會帶動大量間接投資。貿易協定還能帶來安全，這與協定促進經濟發展同樣重要。麥克萊恩最後敦促說，當拜登政府繼續努力與世界各國建立貿易關係時，請開始與台灣進行自由貿易協定的正式談判。

台灣是美國的主要貿易夥伴之一。2020年，美國對台灣出口商品總額超過680億美元；台灣是美國的第13大出口夥伴和第6大農產品出口市場。台灣也是許多美國企業在科技領域的投資沃土。台灣已迅速成為全球主要的電子製造中心之一。台灣企業佔全球半導體製造總量的48%以上，這些公司正在尋求擴張、投資和利用美國尚未開發的勞動力。