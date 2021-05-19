台灣單日再增267例全台提升警戒到第三級公共場所均關閉

台灣新冠肺炎疫情惡化，今天單日再增267例確診，已經連續五天本土病例均破百例，官方繼昨天宣布全台統一停課兩周；今天再緊急宣布，全台防疫等級同步提升為第三級，禁止室內5人，室外10人以上的聚會，除保留維生、維持秩序、醫療、公務等必要性服務之外，其餘營業及公共場域一律關閉。

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其實，前兩天，疫情指揮官陳時中在立法院一度脫口說出，可能提升防疫等級為第三級，但下午卻改口，說暫時不提升。後來僅把台北市和新北市提升為第三級，但不過幾天工夫，警戒層級還是回到了「全台第三級」的嚴格措施。

台灣媒體今天報導，當天陳時中對外鬆口說可能提升為第三級後，台北股市立即爆跌1400多點，隨後行政院高層指示暫緩提升警戒層級，陳時中才在當天下午的記者會中改口。但人為的假象顯然無法持久，病毒更不會在意股市暴跌等因素。

從15日到今天19日，五天以來，台灣每日確診的本土病例數依序為180例、206例、333例、240例、267例。八天以來，本土病例已經突破一千例。

由於確診人數激增，加上許多民眾爭相到醫院作快篩、采檢，急診醫療瀕於崩潰，台灣官方決定，目前的「集中檢疫所」將提升設備，升格為「加強版集中檢疫所」，專門收治輕症、或無癥狀感染者。

加上疫情難以看到終點，指揮中心將大量徵召閑置空間，設置「加強版集中檢疫所」，且徵召數量不設上限。據了解，將徵用政府機關、機構目前未使用的訓練中心，並盤點閑置的軍營，以增加大量病床，作為加強版集中檢疫所之用，以緩和醫院病床的壓力。

新北市長侯友宜計畫比照大陸興建「方艙醫院」，台北市長柯文哲則打算直接徵用大型旅館。但行政院表示，方艙醫院是過時的做法，不僅有相互感染的風險，也無法達到分流效果，行政院將推動「加強版集中檢疫所」。

由於病床不足，官方下令「重症送醫，輕症居家休養」的原則，但近日雙北確診病患爆增，陸續出現確診者向醫院或市府求援，卻無法送醫診治情況，台北市一位六十多歲婦人，16日被醫院確診陽性後無法住進醫院，被要求回家等候衛生局通知，但17日家人聯繫不上，警察破門之後，發現這位婦人已經死亡。