台疫情大爆發再增240宗2人死亡

台灣疫情持續嚴峻，確診人數激增，今日新增240宗本土個案，另有5宗輸入個案，分別來自印尼及菲律賓各2宗，吉爾吉斯1宗。新増2宗死亡個案。新確診個案中，新北市有106宗、台北市102宗、桃園市12宗、彰化縣10宗、基隆市及高雄市各增3宗、新竹縣2宗、新竹市及雲林縣各1宗。

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台灣教育部表示，為因應境內疫情警戒升級，降低群聚感染風險，將於明日（19日）起至5月28日止，全台各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，且兒童課後照顧中心、補習班等各類教育機構亦同時配合停課，請所有學生在家學習。大專校院及高級中等以下學校改采網上教學，線上教學為正式課程，暑假期間不另行補課為原則。

爆發院內感染的新北市板橋亞東醫院上午證實，昨日9名確診者中，有1人死亡。死者在院內染疫，是名86歲的慢性病患者。患有高血壓、糖尿病、慢性腎臟病等，長期卧床，上月26日因肺炎並發急性肺肺纖維化惡化、尿道感染入院，前日進行第二次病毒測試後呈陽性，昨日被轉到負壓病房，病情急轉直下，下午離世。另外，萬華區一名

年約60歲的婦人確診後在家等候送院時倒斃家中，當局將釐清其死因。

可是，病人家屬對院方做法不滿，在FB發文，稱原來醫生稱“兩天就能出院”，可是在病人死亡一晚才被通知確診，事件讓人“太心痛”，批評：“我們連要好好的送爸爸一程的機會都沒有，這是平民百姓的無奈嗎？”

至於在家倒斃的台北市萬華區6旬李姓婦人，日前因為身體不適、發燒，前往醫院做病毒檢測，事後被發現確診，在家等候送院。家人昨天未能聯絡李婦，於是報警，救護人員前往現場發現情況異常，決定破門，發現李倒卧在地，沒有呼吸心跳，送院仍宣告不治。

總統蔡英文及行政院長蘇貞昌上午到疫情指揮中心視察，蔡承諾在7月底將有台制疫苗，讓民眾接種。對於疫苗供應情況，蔡示，已透過視像了解聯亞、高端兩間國產疫苗的研發工作已進入收尾階段，應可於7月底供給第一波疫苗，希望大家做好防疫措施，並依據指揮中心相關指引，把醫療資源留給重症患者。此外，由於公費疫苗接種踴躍，現暫停自費疫苗接種，但透過各種管道購買的外國疫苗，會預期時間順利到位。

與此同時，已被升級至三級警戒區的台北、新北，一名外賣員的4名家人確診後，他回報公司暫停派送，但在過去3日，外賣員已跑遍新北市樹林區。

這名外賣員自稱，自己的4名家人已經確診，估計是5月9日在板橋區一間餐廳聚餐，慶祝母親節時被感染，他在9、10日兩天都有與確診者接觸，擔心自己也會受感染，即時到醫院進行病毒檢測，亦回報

外賣平台暫停工作，可是，他在10日至12日已連跑三日樹林地區，擔心會因此增加社區感染人數。

高雄也出現院內感染危機，市民人心惶惶。該市鳳山區仁惠婦幼醫院一名60歲行政人員確診，已送入隔離病房，該名病人今個月8日曾到過出現多宗確診的台北市萬華區，當日搭高鐵返回高雄，隨後出現喉嚨痛癥狀，但擔任醫院行政人員的他仍持續到院上班，昨（17日）再因喉嚨痛到醫院就醫，確診感染。

高雄市長陳其邁即下令清空醫院，市衞生局緊急啟動專案，要求醫院內全院94人，包括55名醫護人員、39名病人、以及43名過去10日進出過醫院的病人家屬或其他人漏夜進行檢測並需要隔離。高雄今日公布加版的限聚令，禁止室內5人以上聚會，並關閉8大類場所，包含電影院、宗教場所，市內戲院、電影院、展演場所音樂廳、表演廳、博物館、陳列館、社區大學、史跡資料館、K書中心、社會教育機構、圖書館、戶外遊樂園、室外游泳池等，全部都要關閉至本月28日。

行政院長蘇貞昌今天上午呼籲，確診者、接觸過確診者，別緊張，請先待在家中等待公衛人員通知，保持鎮定、遵從指示。

台灣《蘋果新聞網》昨日（17日）深夜直擊多名院內人員在鐵門邊等待轉移，畫面猶如坐監。有人神情凝重地講電話，疑似在聯絡親

友。也有1名護理師等候隔離前，還與兩位衞生局人員協調病患轉院事宜。

確診人數仍然不斷增加，台灣前衞生署署長楊志良3個月前曾“精準預測”疫情走向，如今再度推測確診人數的高峯及趨緩日期，對於近日3位數字，他樂觀預言疫情緩和時間，“不會超過一天500（確診），個人的看法是21日以後，就會慢慢減少，為什麼？因為我們台灣的人太棒了，但是因為現在沒有疫苗，沒有普遍施打疫苗，所以這個疫情會一直延續到，台灣能夠大量的得到疫苗接種，才有可能緩解。”

不過，中研院生醫所兼任研究員何美鄉認為，其實目前指揮中心每日所公布的個案數，僅代表每日的采檢進度，並不代表病毒在社區中真實的傳播速度。

美國毒理醫學專家招名威就在社交媒體指出，“確診數攀高，但應該還沒到高峰期，估計還要再持續兩周左右，但前提是大家都要確實做好防護工作才行。”他直言，比較擔心的不是確診數攀升的問題，而是檢測量是否真的能全面篩出確診人數。