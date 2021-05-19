香港駐台經貿文辦即日起暫停運作

香港政府今日（18日）宣布，香港經濟貿易文化辦事處（台灣）（經貿文辦）即日起暫停運作。政府發言人回覆《立場》時稱，相關安排台灣現時疫情無關。台灣陸委會指出，對港府單方面做出此一決定，台方甚感遺憾。

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《立場新聞》早前獲消息指，政制及內地事務局局長曾國衛早前下令撤離所有駐台香港官員。《立場》已向政制及內地事務局查詢相關消息是否屬實，以及是次經貿文辦停運是否與曾國衛該指示有關。政制及內地事務局僅以“相關安排台灣現時疫情無關”，沒有正面回應。

另外，本年 3 月曾有台灣傳媒報道，香港貿易發展局的台灣總經理潘慧心指，因“個人生涯規畫”會於月底離開貿發局，又指據了解，她已取得台灣居留權（詳見報道）。相關事件又是否與今次經貿文辦暫停運作有關？政制及內地事務局同樣拒絕回應，僅重覆相關安排與台灣疫情無關的說法。

台灣陸委會回應指，對於港府的決定，無論是基於何種原因，均予尊重。惟香港在台辦事處是依據台港 2011 年互設辦事處共識而成立，並已運作多年，港府單方面做出此一決定，台方甚感遺憾。

而根據台灣《中央社》則引述消息報道，指事件與辦事處主管無法取得台灣的工作簽證有關。較早前台灣駐港辦事處多名台籍官員，也因拒絕簽署支持“一個中國原則”，未獲港方續發籤證。陸委會副主委邱垂正上周一（10 日）指台灣駐港辦事處目前只剩 8 名駐港人員（詳細報道）。

經貿文辦於 2011 年 12 月於台灣台北市開始運作，主要職能乃促進香港與台灣在經濟、貿易和文化等領域的往來和交流，並在 2012 年正式開幕。

時任財政司司長暨“港台經濟文化合作協進會”榮譽主席曾俊華出席，於經貿文辦的開幕酒會致辭時表示，隨着經貿文辦在台灣正式開幕，港台兩地日後無論在經濟、貿易或文化方面的交流與合作將會更密切。

政府表示，經貿文辦暫時停止運作期間，特區政府會繼續透過 1823、1868熱線及香港政府一站通網頁，處理一般查詢、香港居民在台求助個案，以及向台灣居民提供與香港相關資訊）。

港府18日宣布，香港經濟貿易文化辦事處（台灣）（經貿文辦）即日起暫停運作。政府中午在新聞稿表示期間會繼續透過 1823、1868 熱線及香港政府一站通網頁，處理查詢。《立場新聞》今午分別緻電兩熱線查詢，兩名職員均不知道經貿文辦已暫停運作，1823 職員指經貿文辦並不是其負責的部門，而接聽 1868 入境處熱線的職員，則在記者多番追問下才上網查閱證實經貿文辦已暫停運作，指若在台香港居民有關證件及出入境的問題，可致電查詢。

接聽“1823 政府一線通”的職員回應查詢時，不知道相關部門已暫停運作，更指相信只要預約就可到辦事處作不同申請。職員又指，對經貿文辦的事宜不清楚、亦只是在網上看相關資料，更表示“佢哋個部門唔系我哋呢條熱線負責。”被問到若在台香港居民需要求助，可找哪個部門？職員指不清楚，僅稱若有需要，建議直接到當地辦事處了解。