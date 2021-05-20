五二零之際執政五年的蔡英文視察台灣國防部疫情指揮中心

蔡英文第二任期就職周年，並未如外界預期發表五二零談話，而是視察台灣國防部疫情指揮中心 ，指示國軍貫徹防疫、維持戰備，提高敵人借疫情對台進行認知作戰的警覺。

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今年五二零是蔡英文總統任期滿5年，蔡英文上台之初就職演說後，中國政府就指她有“未完成的答卷”，至今五年，蔡英文仍不屈從北京要求的承認“九二共識”作為兩岸交往前提。

面對所剩三年任期，疫情、能源和經濟等內政仍是蔡政府嚴峻挑戰，但最大的挑戰是台灣的安全。為了突出疫情和國安兩個重中之重，蔡英文特意選擇在五二零當天視察了台灣國軍疫情指揮中心，指示防疫視同作戰，全台灣進入第三級警戒，感謝國軍配合防疫和戰備，雖有疫情，仍要維持戰備。

蔡英文提醒說，疫情之下，出現很多擾亂民心士氣的假訊息，引起民眾的緊張，這是認知作戰，也是壓力測試，我要請各位務必要提高警覺，妥善因應。

蔡英文指出，保持健康就是保持國軍戰力，儘速規畫國軍施打疫苗。

蔡英文第二任就職周年，並沒有對人民發表公開談話，而選擇視察營區。顯示她此時重視具體面對問題，而不是交代就職紀念的概念。

在野的國民黨提出對蔡英文執政不滿的五大缺失：缺水、缺電、缺疫苗、黑道治國、進口萊豬食安破功，期望她在這一天向全民道歉。