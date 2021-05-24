港媒：港澳辦擬新增兩司分管國安和宣傳 北京加強「治」港

隨着北京加強管控香港，國務院港澳事務辦公室將擴大編製，由現在的七個內設正司局級單位增至九個，新增的兩個司將分別負責維護國家安全和宣傳文化。親建制媒體《星島日報》引述不具名的消息人士報道時更透露，前者將由有「新護法」之稱的原香港中聯辦法律部部長王振民擔任司長，港澳辦的治港工作將更「實體化」。

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國務院港澳辦與北京在港的中央政府聯絡辦公室(中聯辦)簡稱「兩辦」，各有分工，大抵是港澳辦負責政策性事宜，而中聯辦因地制宜，落實政策之餘，可以執行更具體工作，該報報道時未有談及日後「兩辦」的分工會否有此消彼長的效果，抑或只是因應日後加強整治香港而需要更多人手。

中共中央港澳工作「協調小組」去年2月升格為中央港澳工作「領導小組」，並設置辦公室，與國務院港澳辦合並，《星島》引述消息人士指出，合並後，港澳辦職能自然升格，會「更加實體化」，擴大編製、增添人手勢在必行。事實上，副國級的政協副主席夏寶龍除出任領導小組的常務副組長之外，還同時兼任小組辦公室和港澳辦主任。

報道指出，新增的兩個司的名稱暫未確定，其中一個負責宣傳文化的司可能叫「新聞司」。港澳辦現時設有七個司，分別是秘書行政司、綜合司、政研司、聯絡司、交流司、法律司及機關黨委（人事司）。

該報的消息又稱，香港現已進入「後國安法時代」，港澳辦有必要成立新的內設機構統籌有關工作，內定由清華大學港澳研究中心主任、中國港澳研究會副會長王振民執掌。

王振民是基本法專家，有別於香港上世紀八十年代草擬《基本法》時的蕭蔚雲等「四大護法」，王被稱為「新四大護法」，以法律學者身分參與香港事務並為北京解釋中央政策，曾參與起草2014年的國務院《“一國兩制”在香港特別行政區的實踐》白皮書和被國際社會指為破壞《中英聯合聲明》以至「一國兩制」方針的《港區國安法》。

親北京學者劉兆佳指出，一旦擴大編製，反映北京要貫徹中共中央對港的新政策。