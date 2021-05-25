一人被警圍反遭控違反「限聚令」 遭法官斥範荒謬 網台主持脫罪

警方檢控涉及反對修訂逃犯條例運動被捕者的理由令人大開眼界，一名網台主持早前因隻身進入商場質疑警方的執法行動，被警方票控違反防疫的不得超過4人聚集的「限聚令」，案件昨在法庭開審時，遭法官質疑錯控，更反問警方：「獨自一個人，又何來可以聚集呢？」，批評警方單憑意圖卻在沒有行為的情況下提控，說法荒謬荒誕，最終裁定被告無罪釋放。

廣告 繼續瀏覽後續

被判無罪的曾建峯，去年5月1日在沙田共兩次被控違反限聚令，另一案下月開審，他未知控方到時會否因應法官的批評而修改控罪。

根據案情，去年勞動節假日，有網民號召當天到沙田新城市廣場「和你Sing」，防暴警察高調進入商場戒備及執法，時任網台主持曾建峯隻身到場質詢，被一批警員圍着，另拉起警方膠帶，隔開人群，而膠帶外則多是身穿反光衣和寫上「記者」二字的新聞工作者。另據網上片段，記者在被隔開前，聽到曾建峯質問警方有否作出宣布，而警方則問他是否願意離開；其後，曾被警方以膠帶隔開後，再聽不清他說什麼，但商場內傳來不少市民高叫詛咒「黑警」的口號。警方其後票控他違反限聚令。

裁判官彭亮廷昨(24日)作出裁決時指出，兩名警員稱在商場3樓中庭的被告曾高舉拳頭，向身處4樓的人群叫口號，但現場嘈吵，兩人未能聽清被告的口號內容；被告則聲稱沒有帶領群眾叫喊及示威，只是質詢警方做法。彭官認為，控方已確認被告當時身旁無人，亦沒有手持擴音器和展示橫額，現場警員不能確定被告叫喊口號的內容，警方以略帶不肯定的證供來指控被告帶領4樓約40人高叫口號，屬妄下判斷。

彭官又質疑控方指被告雖獨自一人，但在場大叫，並指指點點，引致他人聚集及附和，在場人士有示威的共同目的，已構成罪行的說法，彭官直指控方錯誤理解法律條文，援引錯誤控罪，因為根據辭典，「聚集」的先決條件是兩人必須走在一起，而被告獨自一人，「又何來可以聚集呢？」彭官續稱，限聚令屬於規管性罪行，法庭不用考慮被告意圖，只需考慮其行為。一般而言，控罪元素包含行為及意圖兩方面，控方卻忽略行為元素，着重被告的動機或意圖，是法律上犯錯，因控罪從來沒有隻涉意圖而不提及行為，「否則思想都會犯罪」，彭官質疑，若控方說法成立，那到商場購物的消費者，即使身處不同樓層的五人亦可能違反四人限聚令？彭官直指控方說法荒謬和荒誕，以違反限聚令作出檢控是十分牽強，裁定被告無罪。

彭官補充，被告承認指罵警員，警方及律政司可考慮以較適合的控罪提控，例如在公眾地方作出擾亂秩序行為罪或阻差辦公罪。