「回港易」今起按大陸疫情風險評估推行

方便在中國內地居住港人回港的「回港易」，由今天起，港府會採用中國國家衛生健康委員會公布的中及高風險地區名單為根撿，以免出現日前單按香港機制而暫停廣東省的「回港易」申請、但又在六小時內改變決定以致不少市民怨聲載道的小風波。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認同有關改變，因為香港不可能24小時掌握內地疫情。

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事緣廣州荔灣區上周出現一宗武漢肺炎確診個案，於是香港衛生防護中心按機制，凡中國一地出現一宗確診，即把該省列為「中風險地區」，對來自該省的人實施入境防疫措施，包括暫停該省的「回港易」，於上周六(22日)公布暫停廣東省的「回港易」安排，但遭外界質疑，包括前特首梁振英。在中心發布上述消息後六小時，政制及內地事務局改口稱，廣東省的「回港易」安排維持不變。如此朝令夕改，令不少按計畫回港的內地港人大呼混亂，而多名立法會議員亦齊聲指責港府溝通不足，以致安排混亂，引起市民不便。

食物及衛生局副局長昨(24日)午在記者會上解釋，回港易是由政制局統籌，而當晚政府部門經與廣州了解後獲悉，僅廣州市荔灣區其中一個區域列作中風險地區，故當晚適時作出調整。出席同場記者會的衛生防護中心傳染病處主任張竹君被多次問及當局為何「轉軚」及是否有溝通誤會時，均沒有正面響應，只是重申，「回港易」由政制局決定，以政制局最後的新聞稿為準。據了解，食衛局在公布暫停廣東省的「回港易」安排前，曾將建議通知政制局，但政制局一直未有響應，食衛局視之為認同或不反對，於是作出公布。

及至晚上，港府發言人表示，由今日起，港府會採用衛健委就內地各地疫情風險等級所公布的名單落實「回港易」，凡是抵港當天及之前14天曾在名單中的「中或高風險地區」逗留的港人，不可透過「回港易」豁免接受強制檢疫入境，即改變之前由港府界定各地「回港易」安排的做法。

港大傳染病專家何栢良今早在電台節目認同港府的新做法，認為中國的疫情調查工作快速，包括出現疫情六小時內完成檢測及通報，並須在24小時內完成現場流行病學調查，封區安排亦十分嚴謹，港人應可放心。他還舉例指中國的檢測比香港更嚴，因為去年北京的疫情群組未有個案輸出至香港，反而香港有走漏個案到中國，至今約有27或28宗相關個案。

另外，行政長官林鄭月娥今早出席會議前亦解釋，改變非因外界壓力，而是基於港府內部的自我調整機制，因為「回港易」計畫自4月底延伸至整個中國內地後，內地幅員較闊，當時食衛局訂明，內地的中、高風險地區不適用於「回港易」的豁免檢疫安排，並以省、市、直轄區為基礎，當遼寧及安徽省其後被列入有關名單時，當局亦按香港機制暫停上述兩省的「回港易」，但由於很少甚至沒有港人從該兩個省份回港，問題沒被察覺，港府內部亦沒有討論有關熔斷機制。直至上星期六事發多人回港的廣東省，熔斷機制便顯得不符合比例，港府高層認為要馬上調整。她補充，有關機制並非最合適，但出發點是為了保護香港，今後將按照國家衛健委的畫分方式調整。