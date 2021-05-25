港企被控強迫中國工人在塞班島超限工作 法官下令賠償540萬美元

美屬塞班島法官下令，以經營博彩業為主的香港上市公司博華太平洋，須為被指強迫七名中國籍工人在長時間在危險情況下興建賭場和酒店，並拒絕為傷者提供醫療支持，以及向工人作出驅逐甚至死亡的恐嚇，賠償540萬美元。博華太平洋暫時未對判決作出響應。

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博華太平洋及其大股東已因上述案件數次被當地法官曼高納（Ramona V. Manglona）判罰，當中，與兒子紀曉波一同經營博華太平洋（Imperial Pacific International）的崔麗傑，本年2月時被裁定「藐視法庭罪」成，因為她未能履行與同案相關的傳票，至於為該公司興建賭場和渡假村的兩間有中資背景的公司被指對同案七名中國工人違反勞工法例規定一事，已於本年1月聲稱達成庭外和解。根據法庭紀錄，七名中國工人控和該公司強迫勞動和人口販運，指控較法庭周一作出裁決時提及的罪名為輕。

根據外電引述美國官員指，從事博彩及度假村業務的博華太平洋，與其合作的公司以旅遊簽證把中國工人帶到塞班島，以不符合法例要求的工資聘用，包括每日需工作12小時，甚至要24小時值班，但被公司剋扣工資及拖糧。

地區法院首席法官曼高納在當地時間周一(24日)作出裁決時更引述案情指，其中一名譯音姓王的原告，在金螳螂公司工程人員指導下燒焊時，被火花灼傷左小腿，但該工程人員着他不要看醫生，否則會被捕，並只給他兩卷紗布包紮了事。醫生及後檢查發現，王出現麻痹和左腿肌肉萎縮，難以步行多於15分鐘，返回中國後一直無法工作。

曼高納續稱，博華太平洋屢次拒絕遵從法庭命令，沒跟原告交流信息，於是作出賠償裁決。金額包括工人過去及將來的收入損失、精神痛苦賠償和懲罰性賠償。法官認為，博華太平洋深度參與選擇和監督承辦商，了解工時和懲罰政策，有責任作出賠償。

塞班島在2014年通過興建賭場，博華太平洋獲發島上惟一賭牌，為期40年，並興建含賭場的渡假村。負責興建度假酒店的承建商「MCC塞班國際」和「金螳螂建築裝飾公司」均有中國背景，前者是中國中冶集團轄下公司，後者為蘇州金螳螂建築裝飾附屬公司。酒店原定2017年開張，但同年因一名建築工人意外死亡而被揭發有一份列有逾150名未登記的工人名單，受到調查，而度假酒店的落成日期亦一再推遲。

根據中國傳媒報道，經營博華太平洋的母子崔麗傑和紀曉波，來自東北，早期在澳門經營賭業，2014年在港借殼上市，成為博華太平洋的主要控股股東。