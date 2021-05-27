壹傳媒稱資金可營運18個月 今起複牌 股價半日急升近倍

遭港府凍結私人資產的壹傳媒創辦人兼大股東黎智英，其控股達七成的壹傳媒在停牌十日後發出公告，指凍結資產與公司戶口無關，而截至今年3月底，集團的未經審核銀行及現金結餘約為5.214億港元(下同，摺合約5500萬歐元)，足夠支持集團營運至少18個月，即明年9月，期間毋須再向黎智英貸款。集團決定，壹傳媒今(27日)起複牌。開市後，壹傳媒股價急升，股價由停牌時的0.19元，最高升逾三倍，其後升幅收窄，中午收市時報0.36元，升幅接近一倍。

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集團昨(26日)午在收市後發出的公告指出，上述評估已考慮到截至今年3月底止、須於明年9月底前須償還的未償還銀行貸款約9360萬元；截至今年3月底止應收款項約1.81億元，以及其他流動負債共4.5億元。管理層又預期，由於近期決定停止台灣《蘋果日報》的紙本發行，長遠而言將節省成本。

至於外界憂慮，集團因逾七成股分因凍結令而不能買賣，以致股價受影響，集團指出，事件不會影響公司股份交易量的模式，因為黎智英自2006年起，其股份已長期沒有在市場上進行買賣。而在過去12個月，不包括去年8月10日至12日的激增交易量，每天平均交易量僅占已發行股份總數約0.88%。而公司現有超過470名登記股東，亦符合《上市規則》中的25%公眾持股規定。

香港警方去年8月10日拘捕黎智英，又有數百名警員到《蘋果日報》大樓進行搜查，令壹傳媒股價經歷「早市急跌，午市暴漲」的「過山車」經歷，股價由早上急跌16%至其歷史低位，但在有股民以購買其股票以示支持後，其股價和交易量均以倍數上升，股價最高時升幅高達344%，收市時雖有回落，仍較之前一日升183%；而成交量亦從早市的數十萬港元，暴增至近4億港元，觸發監管機構關注這種被形容為「非理性投資」的交易活動。

梁振英繼續發文質疑 又稱已發律師信

值得注意的是，在壹傳媒發出公告前，從香港特首之位離任後升為政協副主席的梁振英，昨日在社交平台披露，他原來是壹傳媒小股東，並引述「有市場人士」說，壹傳媒「至今一直停牌，可能變成復牌無期」，他據此表示「有理由相信」，集團行政總裁張劍虹早前指黎智英資產被凍結絕不影響集團及《蘋果日報》運作的說法，有誤導之嫌，聲稱作為小股東，昨日已委託律師向執法機關正式投訴及要求徹查，並保留一切其他法律權利。

及至今早開市前，梁振英再在臉書發文，質疑公告內容未有確認身兼執行董事的張劍虹上周的說法，只是交代董事會不預期凍結黎資英資產會對集團的財務狀況或營運造成實時負面影響。他又指出，扣除貸款等數額後，壹傳媒「凈現金只是1億元多一點。今後銀行會不會call loan, 供貨商會不會繼續賒數？」而公告只是引述管理層指集團營運資金足夠，並非董事會的評估，值得注意。

保安局本月14日宣布凍結黎智英持有的71.26%壹傳媒股份及其所擁有的三間私人公司於本地銀行賬戶內的財產。集團行政總裁張劍虹表示，壹傳媒旗下的《蘋果日報》不會受凍結令影響，但言論遭梁振英連番發文追責，並指壹傳媒應發出正式的公告表明「凍結令」有否影響集團，否則應該停牌。其後，壹傳媒於17日宣告停牌，直至發出公告。