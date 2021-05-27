已接種疫苗仍染疫 澳門首宗變種病患走勻六地 經台灣回澳

澳門發現首宗感染印度變種的武漢肺炎個案，病者已接種兩劑國藥集團的滅活疫苗，其後離境到不同地方，本月中經法國及台灣轉機返回澳門，入境時檢測呈陰性，隔離期間確診。當局估計，患者可能是因為完成接種程序未足 14天，以至不能產生足夠免疫力而受感染，強調他屬無癥狀感染，顯示疫苗仍有一定保護力。

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根據美國疾病控制和預防中心研究，接種疫苗14日後仍染疫的情況非常罕見，比率約為10000比1，即一萬名接種疫苗者中有一人染疫。以美國為例，截至4月底，有1.01億人接種了疫苗，但有10300人其後確診。中心指出，沒有一種疫苗的保護效力是十全十美的。

至於澳門這名打針後染疫的39歲患者，於3月11日接種第二針，四日後離開澳門到香港，3月底再到尼泊爾。其後，他在本月16日經檢測後，結果呈陰性；他翌日飛往土耳其，隔日轉飛法國巴黎戴高樂機場，當日再轉飛往台灣桃園國際機場。及至19日，患者換乘長榮航空航班到澳門，病毒核酸檢測呈陰性，其後的常規核酸檢測結果呈弱陽性，並於昨(26日)天確診感染印度變異毒株B.1.617，成為澳門首宗感染變種個案。

此外，澳門因應驗出一名於16日入境的20歲台灣男子的抗體呈弱陽性，顯示曾經染疫而宣布，自台灣入境人士，隔離期間須增加一次血清檢測。至於該名台灣男子，目前並無任何癥狀，但澳門當局擔心他有復陽風險，已轉送公共衛生臨床中心進行醫學觀察。不過，該男子否認曾確診武肺。