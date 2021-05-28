台灣作家紀大偉短篇小說集《珍珠》參加FICEP文學之夜

台灣「酷兒文學」代表作家紀大偉，應邀參加巴黎外國文化中心論壇(FICEP) 於5月29日舉辦的線上虛擬「文學之夜」(Nuit de la littérature)，和法國的愛書人分享他的法譯短篇小說集《珍珠》(Perles)。

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巴黎外國文化中心論壇的「文學之夜」，今年邁入第9屆，每年皆於5月最後一個周六晚上舉辦，由駐巴黎的各國文化中心推薦一本最新法譯的該國文學作品，並邀請作家至巴黎參與街區朗讀、和讀者互動；讀者可以選擇自己喜好的作家和作品，在當晚連續參加多場活動，度過一個美好的書香夜晚。

受到新冠疫情影響，今年的文學之夜將經由巴黎外國文化中心論壇的在線平台舉行。

5月29日巴黎晚間6點起，巴黎外國文化中心論壇的YouTube將輪流播放17個國家共19位作家的訪談介紹，以及譯者/或演員陪同朗誦或演繹創作之影像。

台灣文化部今年推薦紀大偉新近的作品《珍珠》法文版參與文學之夜，作者紀大偉及譯者關首奇（Gwennaël Gaffric）也將在周六晚間，在巴黎外國文化中心論壇的網站平台http://www.ficep.info，以預錄像片的方式，首播他倆朗讀《珍珠》的中法文版本（時間為法國時間晚間11點20分）的影片。屆時歡迎愛書人共襄盛舉。

據台灣巴文中心介紹，紀大偉作品《珍珠》由6個短篇組成，收錄了自1990年代至今不同時段的創作，其中『珍珠』一篇是最新的短篇。本書內容主要在探問科技社會裡各種過剩與泛濫的現象，以及探討與「身分」相關的議題。《珍珠》一書延續紀大偉前作《膜》的風格，後者以實驗書寫科幻小說的形式探討同志議題，於1996年獲得聯合報中篇小說首獎，成為台灣「酷兒文學」代表性人物之一。

曾經留學台灣『珍珠』法文版譯者關首奇，目前任教於里昂第三大學，中文相當流利，精熟台灣文學與電影，之前曾翻譯多部台灣的小說、劇本、詩集及漫畫。