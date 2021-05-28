香港修改選舉制度條例 日本政府：日益嚴重的關切

香港立法會5月27日以40票贊成，2票反對下，三讀通過有關修改選舉制度的條例草案。對此，日本內閣官房長官加藤勝信28日向媒體表達了日方“日益嚴重的關切”。他稱，日本將向中國轉達日方的想法和關切，同時與國際社會就此緊密合作。

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加藤勝信在周五的記者會上表示，“我們越來越嚴重地關注對言論和媒體自由的影響，這些自由是民主和穩定發展的基礎，曾使香港受益”。他補充說，日本將向中國轉達其想法和關切，同時與國際社會密切合作。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）27日通過聲明表示，“中國政府還在繼續破壞香港的民主制度，剝奪香港居民享有的曾經受到中華人民共和國保障的權利。香港立法會在5月27日通過了改變香港立法會和選舉委員會組成的新措施，這嚴重限制了香港人民有意義地參加自我治理和表達意見的方式。”他稱，“削弱香港居民在立法機構的代表性，將不利於保持香港的長期政治和社會穩定。這項立法無視香港基本法中明確承諾的立法會選舉的最終目標是實現普選。我們再次呼籲中華人民共和國和香港當局聽取香港人民的聲音”。

布林肯說，“我們也呼籲他們釋放那些僅僅因為參加選舉或表達不同觀點而受到國安法等法律指控的個人，並取消對他們的指控。美國將與盟友和夥伴團結一致，共同發聲，保護中英聯合聲明和基本法向香港人民承諾的人權和基本自由。” 英國外交大臣拉布（Dominic Raab）周四在與中國外長王毅通話時也重申了英方對香港局勢的持續關注。中國外交部發言人趙立堅在周五的記者會上回應稱，“中方對美方公然污衊完善香港特區選舉制度本地立法表示強烈不滿和堅決反對”。