香港“王婆婆”一人遊行 被指涉嫌非法集結遭逮捕

香港警方日前禁止支聯會5月30日舉行“毋忘六四大遊行”及六四燭光集會申請，公眾集會及遊行上訴委員會29日也駁回上訴安排。支聯會隨後宣布取消有關活動，停止相關宣傳。港警還是出動不少警員於30日在原定遊行集結地點警戒，人稱“王婆婆”的王鳳瑤下午帶着黃傘以及悼念六四的語句出現在灣仔修頓球場外，希望由灣仔步行至西環中聯辦，但遭警方以“涉嫌非法集結”拘捕，並帶上警車。

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綜合消息顯示，當地時間周日下午2時左右，“王婆婆”王鳳瑤獨自一人抵達修頓球場外，席地而坐，她手持“32、六四天安門哀歌”標語紙牌及貼有英國旗幟的黃傘，在場的警員隨後上前將她包圍，要求她離開。據《蘋果日報》報導，王鳳瑤希望沿原定遊行路線徒步至中聯辦，一出發便有穿制服女督察貼身尾隨，又有負責攝錄的警員、便衣警及傳媒聯絡隊等近30人跟在身後，但起行不足5分鐘，她步至晏頓街與軒尼詩道交界時被警員截停。

大約交涉十分鐘後，王鳳瑤獲准放行，但至警察總部對出天橋前再次被警方截停。王鳳瑤連續表示，“我是一個人，是一個婆婆，為什麼不讓我走？”，之後有現場警員指王鳳瑤涉嫌非法集結，要將她拘捕，之後把她帶上警車，並沒收了黃傘及標語牌。

有記者翻查法規指出，構成“非法集結”最少要三人參與。根據《公安條例》第18條非法集結 ,“凡有3人或多於3人集結在一起，作出擾亂秩序的行為或作出帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為，意圖導致或相當可能導致任何人合理地害怕如此集結的人會破壞社會安寧，或害怕他們會藉以上的行為激使其他人破壞社會安寧，即屬非法集結”。參與“非法集結”而被定罪，最高可處監禁5年。