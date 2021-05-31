台灣外交部否認駐美單位名稱已改為「台灣代表處」

美國過去發給台灣駐美外交人員的個人免稅卡，發卡單位是美國在台協會（AIT），台灣外交部今天證實，將改由美國國務院核發，對此改變表示尊重，也樂見深化台美關係。至於有媒體報導，台灣駐美單位名稱也一併改變，從原來的「台北經濟文化代表處」（TECRO）改為「台灣代表處」（Taiwan Mission），台灣外交部則否認。

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台灣媒體今天報導，1979年1月1日台美斷交後，台美修訂「中美護照簽證互惠辦法」，美方在實務上將台灣駐美人員的簽證由原來具官方性質的Ａ類及Ｇ類簽證，改為五年效期、無停留期限，並附禮遇註記的Ｅ１條約商人簽證。台灣外交官員含駐美軍事代表團，在美國個人證件的發放單位都是美國在台協會。

而今年四月九日，美國國務院更新對台交往準則，並說明這項準則基於「台灣保證法」規定，目的在鼓勵美國與台灣接觸，反映雙邊深化的非官方關係。新版交往準則允許美國官員在聯邦機構接待台灣官員，以及前往駐美代表處與台灣官員會晤。

報導引述消息來源指出，美國政府發給台灣駐美外交人員的個人免稅卡，發卡單位已從美國在台協會更改為國務院，連帶台灣駐美單位的名稱，也從原來的「台北經濟文化代表處」更改為「台灣代表處」，證件註記方式與美國的邦交國相同。引起各界矚目。

台灣外交部發言人歐江安響應表示，台美關係長期緊密友好，近年來也不斷穩健提升，美國政府認為台灣為民主典範，也是美國最密切的安全與經濟夥伴之一，更是全球的一股良善力量。

因此，她說，外交部樂見美國國務院在符合《台灣關係法》及台美新版《特權、免稅暨豁免協議》的精神上，進一步深化台美關係。有關美國國務院核發駐處人員個人免稅卡採取新格式，這屬於美國行政作業的內部調整，外交部表示尊重，沒有進一步評論。至於有關台灣駐美國的「台北經濟文化代表處」已改名為「台灣代表處」，這並非事實。

五個月前，台灣媒體曾大幅報導，由於78位美國眾議員籲請國務卿蓬佩奧將台灣駐美代表處的名稱，從駐美國「台北經濟文化代表處」（TECRO）更名為「台灣代表處」（TRO），台灣外交部政務次長曾厚仁當時在立院答覆立委質詢時曾說，此案「進行中」。不過，當天晚上，台灣外交部立刻補充說明指出，關於更名一事，台灣將持續與美方交換意見，並進行內部研議，並沒有確切推動的時程。#