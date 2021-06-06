美參議員達克沃絲等旋風式訪台3小時宣布捐贈台灣75萬劑疫苗

美國聯邦參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）（右起）、昆斯（Christopher Andrew Coons）、達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth2021年6月6日上午搭乘專機來台訪問，外交部長吳釗燮（左2）與AIT處長酈英傑（左）前往接機並與3位美國參議員共同召開記者會，宣布將捐贈台灣75萬劑疫苗，5人並比讚合影。

美國參議員達克沃絲(Ladda TammyDuckworth)、蘇利文(Daniel Scott Sullivan)、昆斯(Christopher Andrew Coons)等三人訪問團今早七點多，搭乘美軍C-17運輸機飛抵台北松山機場，旋風式訪問台灣三小時，台灣總統蔡英文在空軍松山基地指揮部接見訪團。達克沃絲致詞時宣布美國捐贈台灣75萬劑新冠肺炎疫苗。

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她指出，援助台灣疫苗是他們三位參議員與白宮官員來回討論幾個禮拜後的決定。她說，美國了解台灣迫切的需求，並珍視這段夥伴關係。她還提到，疫情爆發之初，台灣曾捐贈美國醫療用品挽救許多人的生命，她要代表美國人表達感謝。

達克沃絲母親的家族原本在廣東潮州生活，為了逃離共產黨壓迫，徒步逃到泰國。因此她說，對她而言，支持區域另一個民主政體特別重要。她還說，美國不會讓台灣孤軍奮戰，會確保台灣人民能獲得所需，挺過疫情。

蔡英文在接見的時候說，她感謝拜登政府伸出援手，將台灣列入第一波美國對外疫苗共享名單，也感謝三位參議員居間協調努力，疫苗對台灣是及時雨，台灣會銘記在心。

蔡英文並提到，來自美國和日本的支持，讓台灣有機會獲得更多疫苗，成為台灣對抗疫情的一大助力，期盼台美夥伴關係能持續提升，在後疫情時代，為世界做出更多貢獻。

台灣外交部長吳釗燮則對三位美國參議員表示，台灣了解任何國家都無法孤軍奮戰對抗武漢肺炎，現在台灣面對絕無僅有的疫情挑戰，當全力爭取疫苗進口時，也必須確定醫療物資在運送過程中不受北京阻撓，台灣對這些阻撓並不陌生，尤其是台灣在參與世衛組織（WHO）過程中。

吳釗燮說，台灣仍有很多理念相近國家給予支持，這不僅關乎台灣國際地位，也關乎極權侵略時，如何保衛台灣的自由民主，台灣處在共享價值的最前線必須戰勝，民主才能長存。他感謝三位參議員的支持，並透過這次訪問帶來振奮人心的訊息，台灣與美國將在自由開放的印太地區成為絕佳夥伴。

訪團一行旋風式訪問台灣3小時，基於防疫考慮，活動範圍僅限於空軍松山指揮部的機場貴賓室，避免與大眾接觸。

台灣有學者表示，C-17是戰略戰術運輸機，這次雖然是搭載參議員訪台，但降落在台北市的松山機場，代表松山機具備緊急起降大型運輸機的能力，因此這次的行程，除了透過友台議員進行政治外交之外，另一方面則是展示美國的緊急運輸能力。

國民黨主席江啟臣表示，感謝美國捐贈疫苗給台灣，但還是希望可以獲得更多的疫苗，這也是蔡英文總統必須要積極爭取的。他說，儘管美國捐贈75萬劑疫苗，日本捐贈124萬劑，再加上目前政府手中86萬劑，距離要達到台灣群體免疫的3000萬劑，卻仍不到十分之一。