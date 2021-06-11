香港開始電影審查 對文化自由新打擊

香港政府周五授權一個審查委員會查禁所有可能威脅國家安全的電影。法新社報道說，這是對香港政治和文化自由的新打擊。

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在周五發布的一份聲明中，香港政府表示，已將有關審查的文本擴大到 "可能構成威脅國家安全的任何行為或活動"。

這個新指令說：“在分析影片整體及對觀眾的影響時，審查員必須考慮到自己有義務預防和阻止任何可能對國家安全構成威脅的行為或活動”。

這項立即生效的指令還強調，審查員有責任代表"香港人民"，"維護中華人民共和國的主權、統一和領土完整"。

法新社說，在隔壁的中國大陸，來自西方的電影或紀錄片很少被允許在大屏幕上放映。

而香港曾是亞洲電影的一個大本營，在其全盛時期生產了多達200部粵語電影，受到亞洲和世界其他地區的電影愛好者的熱烈歡迎。著名演員李小龍是一個武術愛好者，他是這些活動的形象代言人。現在這個城市繼續擁有電影製片廠、知名導演和充滿活力的獨立場景。

然而，當局似乎正在對香港的文化和藝術界施加越來越多的控制。今年3月，一部敘述2019年11月親民主的學生圍攻理工大學的紀錄片在上映前幾小時被撤下。幾天前，一份親北京的日報指責它違反了國家安全法。將在未來幾個月內開放的M+藝術博物館已經同意，當局可以對可能違反國家安全法的作品進行審查。