前香港眾志成員周庭因煽惑他人包圍警察總部而判囚10個月，今(12日)早刑滿出獄。她離開監獄時，看來精神尚可，但神情略顯獃滯。她沒有向在場人士發表談話，在支持者一片加油聲中，乘坐朋友的汽車離開。但未知這種自由可維持多久，因為她去年曾被警方以涉嫌勾結外國勢力而被捕，須定期到警署報到。

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周庭被囚的大欖女懲教所今早不時下大雨，亦曾颳起大風，但在場的數十名支持者仍然耐心等候。由於有大批記者採訪和支持者在場，警方拉起封鎖線戒備，但周庭離開監獄時，在場人士一涌而上，場面混亂，周庭須由警方拉起另一封鎖線協助下，讓她乘坐的私家車離開。

周庭與前香港眾志成員黃之鋒及林朗彥，因前年6月21日包圍警察總部，被控煽惑、組織及參與未經批准集結等罪，去年11月被還押，在扣減刑期後，今早獲釋。她曾透過朋友在社交平台上表示，獄中主要是聽電台和閱讀渡日，精神和身體吃不消，希望6月出獄後有休息空間。

不過，在日本甚受歡迎的周庭，前景仍然未明，因為她去年8月曾與壹傳媒集團創辦人黎智英同日先後被警方國安處人員拘捕，指一幹人等涉嫌違反《港區國安法》中的勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，但警方未正式落案起訴她，她需定期向警方報到。

快將25歲的周庭，曾任學運組織「學民思潮」發言人，亦是現已解散的香港眾志創黨成員，有「學民女神」之稱，並獲日本媒體封為「香港民主女神」，甚受日本人關注，她被捕時，有日本媒體立即飛來香港採訪，她的Youtube頻道曾擁有30萬名粉絲。