港警6.12紀念日前拘捕街站搞手 團體憂預防拘捕成風損自由

6月12日是反對修訂逃犯條例運動兩周年，有網民號召今晚七時在銅鑼灣「如水再聚」，學生組織「賢學思政」則表明會同一時間在旺角擺街站，但警方在街站擺設前夕拘捕兩名組織負責人王逸戰和黃沅琳，指二人涉嫌煽惑他人參與和宣傳未經批准集結，又指行動仍在繼續，不排除有更多人被捕。監察警權團體「民權觀察」形容，這是「預防性拘捕」；支聯會副主席鄒幸彤斥港府仿效中國公安預先拘捕令港人沒有自由可言。

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翻查「賢學思政」的臉書，置頂帖子是6月9日發出的紀念「6.12」兩周年宣傳海報，訂明今晚7時在旺角擺街站，而非網民號召的銅鑼灣，而帖文則提到，當日「讓我們在旺角，這個充滿血汗和勇氣的地方如水再聚。」當中沒有提及街站的具體擺設地點，亦沒有提及使用武力的字眼。賢學思政更在帖下留言稱，「街站時間會喺七點開始，但幾時嚟都得，同時重申當日只是街站。」

不過，警方仍以宣傳和煽動參與非法集結罪拘捕二人，網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信昨日傍晚在記者會上表示，近日有人在不同社交平台，宣傳及呼籲今天到旺角和銅鑼灣等地作出未經批准集結，並宣傳鼓吹使用武力作抗爭，包括髮放有關武力抗爭的帖文及影片，涉嫌煽動使用武力，包括投擲汽油彈等。

根據警方展示的社交平台截圖，除上述街站宣傳外，其餘的帖子和圖文是在2月至5月間上載，當中包括寫有「勇武擲火魔是不是犯法？」、「當和理非失效，武力抗爭就系最後出路」字句的圖片，但如何證實以前的帖文與今日的街站有關，譚威信只是強調，鼓吹使用暴力是一連串、有時間性的事件，不是由單一帖文定奪。

據了解，未有升讀大學的王逸戰，昨早在位於東涌的住所附近被捕；而本身是理工大學學生會外務秘書的黃沅琳，則於下午在茘枝角被捕。理大學生會昨天發表聲明，嚴厲譴責警方濫捕，呼籲港人今天一同回憶2019年至今的畫面，牢記歷史，傳遞真相。

二人被捕，與警方上周五在「六四事件」32周年悼念日早上拘捕表明要守住32年燭光的約定的支聯會副主席鄒幸彤相似，鄒幸彤獲得保釋後表示，警方是「預防性」拘捕，以熄滅「六四」燭光。而王逸戰當晚亦曾於旺角設街站悼念「六四」時，被警方以在公眾地方行為不檢和阻差辦公為由拘捕，翌日獲準保釋。

民權觀察發言人王浩賢表示，過往警方甚少針對一些遊行集會宣傳作出拘捕，現時明顯態度有變，作出「預防性拘捕」。鄒幸彤則批評港府仿效中國公安，在敏感日子前對他們眼中的「高危人士」作出預防性拘捕，令他們無法參與相關活動，粉飾太平，她更預料，在日後一連串反修例抗爭的紀念日子，警方的預防性拘捕會變本加厲，慨嘆港人已沒有自由可言。