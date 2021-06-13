劍指支聯會 駱惠寧指叫囂“結束一黨專政”是香港大敵 中聯辦一度刪走字句惹猜疑

中國駐港的中聯辦主任駱惠寧在中國共產黨首次打正旗號作為主題的論壇上發言時，不點名地指「叫囂『結束一黨專政』的人」是「香港繁榮穩定的真正大敵」，令人聯想針對綱領中有「結束一黨專政」的香港市民支援愛國民主運動聯合會(支聯會)的壓力由半官方升為官方。但中聯辦在官網刊發全文時，一度把「叫囂『結束一黨專政』」一句刪除，而各中央媒體的「報道」亦沒有提及這句。時事評論員林和立表示，「一黨專政」並非憲法用語，故駱惠寧的重點句子不能為中央官媒所用，而中央亦不想中國受眾接觸結束一黨專政議題。至於中聯辦態是針對木地酬要而提出指責支聯會的說話。

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至於被針對的支聯會，該會惟一不在獄中的副主席鄒幸彤表明不會因此調整綱領，反指香港繁榮穩定的大敵是政權的濫權；而該會秘書蔡耀昌則認為，要全面討論駱惠寧的言論和目前嚴峻的政治形勢，以便作出應對，又強調，支聯會已合法在港活動超過三十年。該會正副主席李卓人和何俊仁因參與非法集會而被判刑超過一年，正在服刑。

在香港，一直沒有註冊和浮上地面的中國共產黨，北京的中央政府在港四個官方機構昨(12日)早以「中國共產黨與『一國兩制』」合辦主題論壇，中聯辦主任駱惠寧儼如合辦機構代表作主題演講，大談中共歷史和在中國治下的香港實施「一國兩制」的偉大不凡，改變了以武力才可收復失地的「定勢」。其後更在香港一國兩制跑偏了時出手，制訂香港國安法和「完善」香港的選舉制度，他不點名地響應港人以至西方社會質疑「兩制已死」的說法，指「唱衰」香港和宣稱「兩制已死」的人，歷史將證明他們是無知和偏見，並堅信港人會增強對中共的認同感。

他又說，鑒古知未來，推進「一國兩制」事業，必須堅持中共領導。「那些叫囂『結束一黨專政』、否定黨對『一國兩制』事業領導的人，那些企圖把香港作為地緣政治的棋子、遏制中國的工具、滲透(中國)內地橋頭堡的人，是在毀壞『一國兩制』制度根基，是香港繁榮穩定的真正大敵。」

駱惠寧的發言隨即廣傳，而全文和直播視頻亦上載官網，當時仍有指責「叫囂『結束一黨專政』」者的句子，中新社的報道亦有跟隨，但新華社和中央電視台等中央官媒的報道並無此句。及至當天下午較後時間，中聯辦曾把此句從全文中刪除，而中新社亦在傍晚撤回原來稿件，刪除上述有爭議字句後再發新稿。不過，中聯辦晚上更新後，又把這句補回駱惠寧的發言全文中。

更耐人尋味的是，親建制的網媒《香港01》曾經報道中新社撤稿一事，但在網上點擊標題後，內文不見了，出現「找不到你要的網頁，…狀態代碼：404」的字樣，即網頁已被刪除、移動或從未存在。

時事評論員林和立接受本台訪問時表示，兩者的分別是中港形勢不同，他解釋，根據中國憲法，其政制是中共領導下的多黨合作制，並非一黨專政，故此前中聯辦主任王志民說結束一黨專政是偽命題，而且中共黨員雖有9000萬人，但與14億人相比，仍是少數，若說一黨專政，那豈非9000萬人統治14億人，這並非中共願意見到的，遑論讓中國內地人民接觸「結束一黨專政」這議題和可能性，故此中央官媒都不會把這點放入報道內。

至於香港，林和立說，蘋果日報、支聯會和法輪功等都是中聯辦要對付的，故此在中共100周年論壇上針對支聯會，並以其綱領為突破口。有關說法，應是駐港中央機構的統一口徑，可能出來後要說服北京這說法在地方有針對性，故出現一度刪除的情況。

有中國關係的建制派人士近日不斷針對支聯會中的「結束一黨專政」綱領施壓，指這綱領有違《港區國安法》，要求支聯會刪除有關綱領、解散或取締支聯會，但中港官員未曾正式表態。

由四個中央駐港機構舉辦的主題論壇，有650人出席，由駱惠寧、特首林鄭月娥、兩名全國政協副主席董建華和梁振英等主禮，但董建華沒有上台致辭。論壇首先播放一段5.5分鐘的短片，介紹中共建黨一百年的成就，包括推進一國兩制。