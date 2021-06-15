解放軍軍機28架次今入台空域 創公布統計以來架次紀錄

據台灣國防部介紹，28架解放軍軍機6月15日飛入台灣西南防空識別區（ADIZ），是今年4月12日25架次後，創台方公布統計以來最多架次紀錄。

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台灣國防部周二在官網“即時軍事動態”專區發布消息稱，解放軍一架運8反潛機、四架轟6機、一架運8遠干機，兩架空警500、14架殲16，以及六架殲11飛入台灣西南防空識別區及台灣東南海空域。對此，台空軍指出，“派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空導彈追監”。

據悉，這是自今年4月12日25架解放軍軍機飛入台灣空域後，創台方公布統計以來最多架次紀錄。自去年9月初以來，解放軍軍機幾乎每天“常態化”飛進台灣西南方的防空識別區。

此前，七國集團在6月13日峰會結束後發表的聯合公報中表示，“我們強調台灣海峽兩岸和平與穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸問題。”