黎智英涉違國安法案延至7月27日再審

香港壹傳媒創辦人黎智英被指“勾結外國勢力”及協助“12港人”李宇軒潛逃等三項控罪，案件6月15日開庭。控方正式申請將案件移交到香港高等法院處理，並申請押後至7月27日在西九龍裁判法院進行交付程序。辯方不反對押後，沒有保釋申請，黎智英繼續還押監房。

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據香港電台報導，控罪指，黎智英於去年7月1日至今年2月15日間，與前私人助理Mark Simon、律師助理陳梓華、12港人案被告李宇軒、 “我要攬炒”的劉祖廸及其他人串謀，請求外國或境外機構、組織、人員，實施對中國或香港當局進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

另一控罪指，黎智英於去年7月至8月23日期間，在香港與李宇軒、陳梓華及其他人串謀，意圖妨礙司法公正，在李宇軒被警方拘捕後協助他離港。

據《蘋果日報》報導，周二黎智英的妻女到場參與旁聽，並坐在旁聽席第一排。開庭後，黎智英手執一本書步入犯人欄，他被安排坐在距離旁聽席最遠的位置，戴上耳機。黎智英身旁有三名男庭警看守，擋著他望向旁聽席的視線。聆訊期間，黎一度將身體倚後，向親友點頭及揮手。

除了被控涉嫌觸犯香港國安法罪行外，黎智英此前因為參與非法集結等罪被判刑，目前仍在獄中。