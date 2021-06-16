日防相在東盟防長擴大會議提台海和平穩定重要性

台灣國防部6月15日表示，28架解放軍軍機當天飛入台灣西南防空識別區（ADIZ），創其公布統計以來最多架次紀錄。對此，美國國防部發言人蘇普萊（John Supple）16日向媒體重申，美國對台灣的承諾堅若磐石。日本防衛大臣岸信夫當天在出席東盟防長擴大會議中，提及台海和平穩定對區域及國際社會的重要性。

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台灣國防部周二在官網“即時軍事動態”專區發布消息稱，解放軍一架運8反潛機、四架轟6機、一架運8遠干機，兩架空警500、14架殲16，以及六架殲11飛入台灣西南防空識別區及台灣東南海空域。對此，台空軍指出，“派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空導彈追監”。據悉，這是自今年4月12日25架解放軍軍機飛入台灣空域後，創台方公布統計以來最多架次紀錄。自去年9月初以來，解放軍軍機幾乎每天“常態化”飛入台灣西南方的防空識別區。

據中央社報導，五角大樓發言人蘇普萊周三回覆媒體訊問時表示，包括台海在內的印太地區和平、安全與穩定是美國的持久利益。中國在台灣附近不斷增加的軍事活動，正在破壞穩定，並增加誤判風險。他重申美國政府對台的一貫立場指出，美國對台灣的承諾堅若磐石，有助於維護台海與區域和平穩定。蘇普萊強調，為因應中國日益增長的威脅，美國會持續深化與台灣的非官方安全關係，確保台灣有足夠的自我防衛能力。

另據《產經新聞》報導，岸信夫周三在參加東盟防長視頻擴大會議時特別提及，中國對台灣越來越大的軍事壓力。他強調，“台灣海峽的和平與穩定不僅對該地區而且對國際社會都很重要”。 岸信夫稱，“日本仍然堅持立場，希望雙方通過直接對話和平解決這一問題”。此前，七國集團在6月13日峰會結束後發表的聯合公報中表示，“我們強調台灣海峽兩岸和平與穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸問題。”

據了解，岸信夫在發言中還提到了北京方面在2月份頒布的《海警法》。 他稱，“從與國際法一致的角度來看，這部法律包含了一些有問題的條款，如模糊的適用水域和使用武器的權力。 《海警法》不得損害有關國家的合法利益。”