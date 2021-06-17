黑利向共和黨議員警告：如果中國拿下台灣 一切就都完了

美國前駐聯合國大使，被認為有望代表共和黨參選2024年總統大選人物之一的妮基·黑利（Nikki Haley）6月16日在參加美國國會眾議院共和黨研究委員會（RSC）閉門會議時稱，“中國一心想要稱霸世界，而台灣就是零點”。

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共和黨研究委員會是美國會眾議院最大的保守派黨團，由約150位共和黨籍議員組成。不久前剛剛結束對以色列訪問的，黑利周三在參加該團體閉門會議時提出，“如果中國控制了台灣，北京將有恃無恐地奪取全球各地的其他領土”。據《國會山報》報導，黑利在會上表示，美國必須對中方採取更有力的行動，首先是與印度、澳大利亞、日本、韓國和加拿大等盟友一起組織抵制2022年北京冬奧會。

黑利在國會山的地下室會議廳內向到場的約70名共和黨議員說，“中國（舉辦）的上一屆奧運會是他們（在國際舞台上）的初次登場。他們就是這樣看待它的。他們在向世界介紹自己。下一屆奧運會，如果起沒有受到影響，這是他們展示自己現在是世界超級大國的方式。”她續稱，“如果我們不進行抵制，如果我們不做一些事情來真正呼籲他們，記住我的話。台灣就是下一個。如果他們拿下台灣，一切都完了，因為他們會認為這使他們可以自由地攫取任何領土，不是在該地區，而是在他們想去的任何地方。”

報導指，黑利在會上還指責美國總統拜登和其他七國集團領導人本周發表的呼籲中方停止侵犯人權的聯合公報極其軟弱，認為七國集團反而應該確定台灣是一個 “主權國家”。值得一提的是，雖然黑利目前被認為是可以代表共和黨參加2024年大選的候選人之一，但包括她在內的對參選美國總統感興趣的共和黨人大多都表示，如果特朗普在2024年尋求與拜登再來一次競賽，他們將不會參選。因為今年1月6日發生的特朗普支持者衝擊國會山事件，黑利曾公開出面對特朗普的煽動角色提出批評。

除了對拜登政府目前推出的系列大規模投資等國內政策進行批評外，黑利在當天的發言中花了不少篇幅關注中國問題。她向到場的共和黨人表示，北京然是對美國和世界各地民主國家的生存性威脅，而且中方官員不應該被信任。她說，“一帶一路”倡議在全球幾十個國家建設橋樑、隧道和其他基礎設施項目，這是在全世界獲得影響力和權力的手段。黑利說，“他們所做的是，他們等不及了像當下的時刻發生，然後等待像新冠疫情這樣的時候。他們說，'你付不起嗎？現在給我你的電力網，現在給我你的軍事設施，我們要你的港口'。現在你看看那張地圖，它會讓你對他們想要做的事情感到脊背發涼。”

此外，黑利對在網絡空間發動的戰爭進行了令人不安的描述。她說，北京剛剛通過了一項數據安全措施，規定所有私人數據現在都是國家資產。期間，當被一位議員問到，當中國向美國出售藥品、醫療設備和如此多的廉價商品時，美國該如何應對；黑利說，“不要用恐懼來引導。不要對中國感到害怕。強勢追擊他們。積極地去追趕他們。他們無法切斷我們，就像我們無法切斷他們一樣。”