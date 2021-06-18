港警引國安法起訴張劍虹、羅偉光 聯合國人權高專辦發聲

香港警方6月17日以涉嫌違反國安法為由拘捕了壹傳媒及《蘋果日報》五名高層，並突擊搜查報社大樓，檢取多部電腦主機、凍結三間公司合共1800萬元資產。港府18日發表新聞稿稱，警方國安處正式落案檢控分別59歲和47歲的男子，違反《香港國安法》第29條，串謀“勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪”，二人將於19日被帶到西九龍裁判法院提訊。

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據了解，遭起訴的分別是壹傳媒行政總裁張劍虹和《蘋果日報》總編輯羅偉光。同樣被捕的壹傳媒集團營運總裁兼財務總裁周達權、《​蘋果日報》副社長陳沛敏及蘋果動新聞平台總監張志偉在被扣留約40小時後已獲保釋。

新聞稿稱，港警國安處亦向有關三間公司派遞檢控書，控告他們違反上述罪行，並通告他們須要委派代表於六月十九日早上到西九龍裁判法院應訊。

據路透社周五報導，聯合國人權高專辦發言人科爾維爾（Rupert Colville）向媒體表示，香港警方突襲《蘋果日報》，“對媒體自由發出了進一步的寒蟬效應”。科爾維爾表示，“我們呼籲香港當局根據《基本法》，尊重其在《公民權利和政治權利國際公約》下的義務，特別是言論自由、和平集會和結社自由以及參與公共事務的權利。”