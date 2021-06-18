蘋果日報事件 國民、民進兩黨齊發聲關注

香港警方6月17日引香港國安法搜查《蘋果日報》報社大樓、拘捕壹傳媒集團及該報5名高層。在台灣方面，國民黨18日對此回應指，港府執法已經造成寒蟬效應、實質上限縮香港社會言論自由，港府的做法令人遺憾。民進黨在事發當天表示，港府選在七一香港主權移交日前夕再大動作拘捕媒體人士，如此舉措只會讓中共七一的百年黨慶蒙上陰影。

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據中央社報導，國民黨周五發出新聞稿對該事件表達高度的憂慮，國民黨指出，“港府執法已經造成寒蟬效應、實質上限縮香港社會言論自由，港府的做法令人遺憾”。國民黨表示，“言論自由和司法獨立是保障香港民主發展的必要條件。對於新聞自由的尊重，則是言論自由的基本底線。港府的執法，尤其是在涉及港版國安法的使用方面，應該要更為審慎，也要有更嚴格的界定，這關乎到香港司法的獨立性”。

國民黨稱，“基於和香港的淵源，和中華民國憲法下台灣與香港間的特殊關係，國民黨長期關注香港局勢，對於港人的處境最能感同身受。呼籲港府，只有探查民意向背，才能夠長治久安。以港版國安法拘捕媒體高層，無助於香港的穩定，也無助於陸港關係的和諧。”

民進黨周四表示，“香港國安處上午動員上百名警力再搜索香港《蘋果日報》大樓，並以違反國安法為由逮捕香港《蘋果日報》高層5人，港府選在七一香港主權移交日前夕再大動作拘捕媒體人士，並套用‘勾結境外勢力’等罪名，無非是在七一前再次恫嚇香港人民，但如此舉措也只會讓中共七一的百年黨慶蒙上陰影。”

民進黨稱，“香港的情勢惡化嚴峻，社會應持續關切中共對港人基本權利的侵害。中共從先前施行港版國安法、‘DQ’民主派議席、乃至片面修改香港選制，這些行為都已使得‘一國兩制’徹底毀壞”。民進黨稱，“國際社會也嚴正關切，並呼籲中共停止對港打壓，尊重《中英聯合聲明》等文件，這顯見中共扼殺香港民主、破壞國際秩序的作為，只會加深國際社會對中國政府的不信任與疑慮。”

民進黨稱，“將持續支持香港人民爭取自由民主的權利，繼續照顧和關懷需要協助的香港民眾，同時民進黨也會與國際社會一同持續密切關注情勢發展。”