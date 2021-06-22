美國批港府控《蘋果》出於政治動機  黎智英獲頒伊菲爾新聞自由獎

香港《蘋果日報》可能因港府藉《港區國安法》凍結資金而結業，美國國務院指責港府藉該法例任意攻擊獨立傳媒，做法出於政治動機。不過，香港特首林鄭月娥否認以國安法打擊新聞和言論自由。另一方面，在囚的《蘋果》創辦人黎智英，獲美國的保護記者委員會頒發伊菲爾新聞自由獎，是他年內獲頒第四個言論自由獎項。

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美國國務院發言人普萊斯昨(21日)午回應《蘋果日報》的公司資金遭當局凍結時表示，美方高度關切香港當局藉國安法選擇性執法，任意鎖定獨立傳媒機構作為攻擊目標實在是極為惡劣的做法，而以國安法中的「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪提控，純粹是出於政治動機。

普萊斯在例行記者會上又說，美方關注港府加強以國安法壓迫獨立媒體、讓不同政見人士噤聲及扼殺言論自由，認為是破壞北京在《中英聯合聲明》下維護香港高度自治及保障港人權利自由的國際承諾。美國呼籲中港當局停止上述破壞承諾和限制信息自由的行為，否則，香港作為國際商業樞紐的地位將會受損，他重申，會與港人並肩同行。

在香港，行政長官林鄭月娥今(22日)早出席會議前主動回應美國政府的相關批評，指美方的指控全然錯誤，認為《蘋果》並非只是與外國交流意見，強調控告《蘋果》是基於該報觸犯國安法的明顯證據，呼籲外國政府不應對中港持雙重標準，促請他們不要指控港府以國安法作為打擊傳媒和言論自由的工具。

另外，在《蘋果》可能被迫於日內結業的消息傳出之際，在美國的保護記者委員會宣布，會把本年度的伊菲爾新聞自由獎(Gwen Ifill Press Freedom Award)頒予壹傳媒和《蘋果日報》創辦人黎智英，以表揚他對新聞自由傑出且歷久不衰的奉獻。委員會董事會主席嘉露(Kathleen Carroll)形容，黎是新聞自由鬥士，一直在中共以及在港親共人士打壓下，爭取自由出版。

今年的頒獎禮訂於11月18日舉行，委員會期望，作為在中共收緊管治下的香港爭取自由的有力象徵，黎智英能親身領獎。不過，以香港監獄機構初時禁止民主黨前主席胡志偉為亡父奔喪的例子看來，仍然在囚的黎智英親赴美國領獎的機會將是零。

自11月起，被拘捕及後被囚的黎智英，先後獲得美國阿克頓學院（Acton Institute）頒發「信仰與自由獎」、以法國為基地的「無國界記者」頒發的「新聞自由特別貢獻獎」，以及美國共產主義受害者紀念基金會的年度最高榮譽「杜魯門—列根自由獎」（Truman-Reagan Medal of Freedom），以表揚他畢生追求自由和民主和反抗中共獨裁。