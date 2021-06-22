馬辦呼籲大陸與港府求同存異彈性處理台駐港人員問題

台灣駐港人員因不願配合港府要求，簽署一中承諾書以獲得簽證，導致新派任官員無法到任，簽證到期者無法續留，陸續返回台灣，駐港單位瀕臨瓦解。前總統馬英九辦公室今天(22日)呼籲陸方與港府能保持彈性，回到「九二共識」的「一中各表，求同存異」精神，尋求彈性方式，處理台灣駐港人員派任問題。

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馬英九辦公室今天下午發出新聞稿指出，馬英九執政時期，兩岸關係有共同政治基礎「九二共識」所建立的互信，台港關係得以在2011年有突破性進展，成立「台北經濟文化辦事處」，比照外國駐港人員待遇安排，而且可依業務需要直接跟港府相關部門連繫。此一成果得來不易，雙方應共同珍惜。

馬辦指出，所謂「一中承諾書，雖然是港府的主張，但在馬政府時期，香港方面並不執行，因為當時兩岸之間有包含「求同存異，一中各表」的「九二共識」作為互信基礎。但蔡英文上台後，拒絕承認「九二共識」，港府因而堅持簽署所謂「一中承諾書」，導致台灣駐港處長，長期無法派任。

馬辦強調，過去台灣堅持以「一中各表」為內涵的「九二共識」，兩岸關係與台港關係運作無礙，而今卻因缺乏互信，導致兩岸交流與台港交流中斷，嚴重損害人民交流與經貿往返的權益，令人遺憾。

馬辦呼籲陸方與港府能保持彈性，回到「九二共識」的「一中各表，求同存異」精神，尋求彈性方式，處理台灣駐港辦人員派任問題。也期盼蔡英文總統能落實她自己在2015年提出的「維持現狀」，回歸當時支撐現狀基礎的「九二共識」，不執着意識形態，以百姓為念，維持兩岸與台港關係和平穩定。

台灣陸委會主委邱太三昨天舉行在線記者會強調，港府自2018年7月起設置「一中承諾書」的政治障礙，逼使駐港辦事處人員向北京當局低頭，政府堅拒接受。剛開始是要求台灣駐港處長簽署，後來擴及組長和秘書，甚至連外貿協會和觀光局駐港主任層級人員也因不簽一中承諾書，遭限期離境。

邱太三表示，港府受制於中共的無理作為，再次證實「一國兩制」已名存實亡，單方面背信毀約的不良紀錄深值國際警惕。邱太三並說，台灣堅持不妥協，是避免香港辦事處成為「一中」突破口，進而威脅台灣的民主自由，甚至對區域安全產生連鎖擴散效應。希望國人及國際社會保持警惕，共同堅守亞洲民主防線。

大陸國台辦發言人馬曉光昨天重申，台灣駐港機構必須在一中原則的政治基礎上開展活動，必須遵守香港「基本法」與有關法律。台灣駐港機構在香港「修例風波」等事件中的亂港言行是掩蓋不了的。民進黨當局再次攻擊抹黑「一國兩制」，只能暴露其駐港機構所作所為的政治企圖。

馬曉光強調，要再次指出，台駐港機構理所當然必須在一中原則的政治基礎上開展活動，理所當然必須遵守香港特區基本法和有關法律。

台灣七位駐港人員因簽證到期無法續簽，已在6月20日返回台灣，目前台灣駐港單位只剩一位經濟部派駐的官員，他簽證也將在七月底到期。